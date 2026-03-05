Dev bankadan yeni ralli alarmı! Gümüş bu rakamı geçerse kimse tutamayacak

Menü Kapat
Altın fiyatları belirsizliğini korurken yatırımcılar yüzünü gümüşe çevirdi. Morgan Stanley analistleri, gümüşte yükseliş trendinin devam ettiğini ancak fiyatların kritik direnç seviyelerinde bulunduğunu açıkladı. Dev banka rallinin başlaması için kritik direnç seviyesini duyurdu.

2
gümüş fiyatları

Küresel piyasalarda son dönemde sert yükseliş yaşayan gümüş fiyatları yatırımcıların odağına yerleşirken, Morgan Stanley’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bankanın yayımladığı analizde gümüş fiyatları için kritik seviyeler ve olası senaryolar paylaşıldı.
 

3
gümüş ne kadar

Analizde gümüş fiyatlarının özellikle 95 dolar seviyesinin önemli bir eşik olduğu vurgulandı. Bu seviyenin aşılması durumunda piyasada güçlü bir momentum oluşabileceği ve fiyatların 110–120 dolar bandına doğru hareket edebileceği ifade edildi.
 

4
gümüş fiyatları

Bu seviyelerin aşılması durumunda gümüş fiyatlarında daha güçlü bir ralli görülebileceği ve 120 doların üzerinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Analizde ayrıca uzun vadede yükseliş trendinin korunması halinde fiyatların 130 dolar ve üzerini test edebileceği değerlendiriliyor.
 

5
Morgan Stanley gümüş

BİR İHTİMAL DAHA VAR DEDİ

Morgan Stanley raporunda yükseliş senaryosunun yanında farklı bir ihtimale de dikkat çekildi. Analistler, gümüş fiyatlarının mevcut seviyelerde tutunamaması halinde 84 dolar bölgesinin kritik destek olarak izlenmesi gerektiğini belirtti.

 

6
gümüş

Bu seviyenin aşağı kırılması durumunda fiyatların 70 dolar bandına doğru geri çekilebileceği ve kısa vadede daha derin bir düzeltme görülebileceği ifade edildi.

 

7
gümüş fiyatlarındaki yükseliş

Bankaya göre gümüş fiyatlarındaki yükselişin arkasında sadece yatırım talebi değil, aynı zamanda endüstriyel kullanımın artması da bulunuyor. Özellikle güneş enerjisi, elektronik üretimi ve yeni nesil teknolojilerde gümüş kullanımının artması fiyatları destekleyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.
 

