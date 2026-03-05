Menü Kapat
Google Play App Store
ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 2026 belli oluyor! Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının sonuna yaklaşılırken çeyrek finale yükselen takımlar netleşmeye başladı. Beşiktaş ve Galatasaray gruplarını lider tamamlarken Fenerbahçe ile Trabzonspor ise ikinci sırada yer alarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor’un da çeyrek finale kalmasıyla birlikte turnuvada heyecan yükseldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkacak son takım da belli olacak. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından yapılacak kura çekimiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri şekillenecek. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? İşte ZTK kura çekimi ile ilgili detaylar…

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler
05.03.2026
05.03.2026
saat ikonu 18:37

’nda heyecanı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası ne zaman yapılacak merak ediliyor. Grup maçlarının tamamlanmasına kısa süre kala çeyrek finale yükselen takımlar büyük ölçüde netleşti. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların ardından son takım da belli olacak ve gözler Türkiye Federasyonu tarafından yapılacak kura çekimine çevrilecek.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 2026

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar büyük oranda netleşmiş durumda. Grup aşamasında oynanan karşılaşmaların ardından Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Konyaspor ve Alanyaspor çeyrek final bileti alan ekipler arasında yer aldı. Turnuvada son çeyrek finalist ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

Kupada çeyrek finale toplam 8 takım yükselecek. Grup aşamasında üç gruptan ilk iki sırayı alan toplam 6 ekip doğrudan çeyrek finale çıkarken, gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar arasından en iyi performansı sergileyen 2 takım da son 8 takım arasına katılacak. Bu sistemle birlikte turnuvada çeyrek final tablosu tamamlanmış olacak.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekiminin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Grup aşamasındaki son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan sekiz takım kesinleşecek ve ardından kura süreci başlayacak.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

Kura çekiminin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki hafta içerisinde yapılması bekleniyor. Çekimin, TFF’nin Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlar kura sonucunda belli olacak.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle belirlenecek. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak kura çekiminde seribaşı sistemi uygulanacak ve eşleşmeler bu kurallar çerçevesinde oluşacak.

Kura sistemine göre üç grubun liderleri doğrudan seribaşı olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan ekipler arasında en iyi performansı sergileyen bir takım daha seribaşı statüsü elde edecek. Böylece toplam dört seribaşı takım oluşacak ve bu takımlar kura havuzunda yer alan dört seribaşı olmayan takımla eşleşecek. Ayrıca statü gereği aynı grupta yer almış takımlar çeyrek finalde yeniden eşleşemeyecek. Çeyrek finalde Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Trabzonspor muhtemel eşlemeleri görebiliriz.

GALATASARAY FENERBAHÇE ZTK ÇEYREK FİNALDE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Kupada çeyrek final kura çekimi öncesinde futbolseverlerin merak ettiği ihtimaller arasında Galatasaray ile Fenerbahçe’nin eşleşme olasılığı da bulunuyor. Grup aşamasında Galatasaray grubunu lider tamamladı, Fenerbahçe ise grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finale yükseldi.

ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl olacak? Kura çekimi öncesi muhtemel eşleşmeler

Kura sisteminde seribaşı uygulaması bulunduğu için eşleşmeler kura çekimi sırasında şekillenecek. Grupların tamamlanmasının ardından seribaşı listesi netleşecek ve kura havuzuna göre olası eşleşmeler belirlenecek. Bu süreçte aynı grupta mücadele etmiş takımların çeyrek finalde yeniden karşılaşmaması kuralı da uygulanacak.

