Karadeniz üç arayla ikinci kez sarsıldı. Bölgede sabah saatlerinde deprem meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ Karadeniz'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı Karadeniz, üç gün arayla ikinci kez 4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sabah saatlerinde 07.29'da merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Deprem, en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldi. Karadeniz'de 3 gün önce de 3 Mart tarihinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

KARADENİZ'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.29'da merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

3 GÜN ÖNCE DE SALLANDI

Karadeniz'de 3 Mart'ta bir deprem meydana gelmiş, AFAD sarsıntının 4,3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.