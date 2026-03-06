Karadeniz'de deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Kategoriler
Karadeniz üç arayla ikinci kez sarsıldı. Bölgede sabah saatlerinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.29'da merkez üssü Karadeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin en yakın yerleşim merkezine 264,88 kilometre uzaklıkta ve 9,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://x.com/DepremDairesi/status/2029779376397545902
Karadeniz'de 3 Mart'ta bir deprem meydana gelmiş, AFAD sarsıntının 4,3 büyüklüğünde olduğunu duyurmuştu.