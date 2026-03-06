Meteoroloji 26 kenti uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mart Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Isparta, Sakarya, Bilecik, Batman, Siirt çevreleri, Kocaeli ve Mardin'in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, İç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalırken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KAR GELİYOR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise kar yağışı uyarısı verildi. Bugün 26 ilde kuvvetli kar yağışının başlayacağı bildirildi. Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olacağı belirtilirken, hafta başından itibaren güneşin yüzünü göstereceğinin altı çizildi.

İŞTE 6 MART CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik çevreleri ile Kocaeli'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra doğu ve batı ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Yağışların Hakkari, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Van'ın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM -15°C, 1°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -13°C, 0°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -1°C, 10°C

Parçalı bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Batman ve Siirt çevreleri ve Mardin'in doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt'in doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 14°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerind kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 5°C, 15°C

Parçalı bulutlu