Savaş uçaklarından sınırda devriye uçuşu!

ABD ve İran arasındaki savaş devam ederken, Türkiye'nin sınır bölgelerinde ise savaş uçakları tarafından devriye uçuşları gerçekleştirildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınır hattındaki bölgelerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları devriye uçuşlarına devam ediyor. Sınır hattı boyunca belirli aralıklarla seyreden uçakların rutin faaliyetler sürüyor. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgedeki kaynaklar sınır hattında sürekli uçak sesleri duyduklarını ve durumun sakin olduğunu aktardı.