Demet Akalın ile Burcu Güneş birbirine girdi! Ece Seçkin tarafını belli etti

Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı Demet Akalın hakkında, "Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum" diyerek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Burcu Güneş ve Demet Akalın'ın tartışmasına Ece Seçkin de dahil oldu.

Şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte meslektaşı hakkında, "Onu ne sanat olarak ne emek olarak ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum" dedi. Güneş daha sonra yaptığı açıklamada sadece tek kişiyi hedef almadığını röportajın farklı başlıkları da kapsadığını söyledi. Burcu Güneş ile Demet Akalın tartışmasına de katıldı.

BURCU GÜNEŞ DEMET AKALIN'I HEDEF ALDI

Pop müziğinin güçlü seslerinden Burcu Güneş, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündemine oturdu. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın hakkında konuştu ve “Onu ne sanat olarak kendime yakın görüyorum ne de emek olarak. Onu ne duruş ne de kalite olarak kendime yakın görüyorum. Onu kendi yolumda benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum, ne sanat konusunda ne de şarkıcılık konusunda. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz aslında” dedi.

Demet Akalın ile Burcu Güneş birbirine girdi! Ece Seçkin tarafını belli etti

BURCU GÜNEŞ, SÖZLERİNİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI BELİRTTİ

Güneş, yaptığı paylaşımda sözlerinin yalnızca bir kişiyi hedef almadığını ve röportajın farklı başlıkları da kapsadığını dile getirdi. Sanatçı paylaşımında, “Sevgili Emre Altuğ'un albüm lansmanına katıldım. Beni ekstra mutlu etti, hem onu görmek hem de dolu dolu bir albüme imza atması. Tekrar tebrik ediyorum. Ve tabii ki gecenin sonunda magazinci arkadaşlarımızla uzun bir röportaj gerçekleştirdik. Şu an magazinde gördüğünüz kadar değil. Ayrıca tek bir kişiyi hedef göstererek de değil. Çok uzun bir röportaj. Aslında piyasadaki arketiplere değinmeye çalıştım. İşte rap camiasından sorular soruldu, başka arkadaşlarımızın fikirleri, yorumları ile ilgili düşüncelerim soruldu. Artı tabii ki popüler kültüre hizmet edilen bu dünyanın içerisindeki belirli figürlerle ilgili sorular da soruldu. Ben de fikirlerimi, düşüncelerimi dile getirdim. Bu röportajda benim kendi mesleğimle ilgili, kendi yıllardır emek verdiğim alanla ilgili bana bir soru sorulduğu zaman bazı şeyleri ciddiyetsiz bir şekilde es geçerek ya da önemsiz bir konuymuş gibi konuşmak çok kendime yakıştırabildiğim bir şey değil. Çünkü bunlar gerçekten önemli konular ve bence toplumumuzda bunlardan çok fazla etkileniyor." dedi.

Demet Akalın ile Burcu Güneş birbirine girdi! Ece Seçkin tarafını belli etti

ECE SEÇKİN, DEMET AKALIN'A DESTEK VERDİ

Ece Seçkin ise Demet Akalın'a destek verdi ve “Herkes kendine yakışanı konuşur, ne kadar ayıp, hemcinsin başarılı bir kadını aşağılamaya çalışmak. Sanırım bu kafayı hiçbir zaman anlayamayacağım… Ayrıca muhabirlere neden ters ters konuşursun ki, insanlar işini yapıyor. relax giiirllll, take it easy dedi.

