Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kadınlar tuvaletinde kabine saklandı! 4 ay boyunca 15 kadını gizlice videoya aldı: Sapık tutuklandı

Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki sapığın 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çektiği ortaya çıktı. Durumu fark eden kadının ihbarı üzerine yakalanan şahıs mahkemece tutuklandı.

06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 10:20

ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 4 ay boyunca süren mide bulandırıcı olay ortaya çıktı. 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K. kabin içerisinde video ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

4 AY BOYUNCA 15 KADINI VİDEOYA ALMIŞ

Kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

