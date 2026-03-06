Kadınlar tuvaletinde kabine saklandı! 4 ay boyunca 15 kadını gizlice videoya aldı: Sapık tutuklandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda 4 ay boyunca süren mide bulandırıcı olay ortaya çıktı. 3 Mart tarihinde yaşanan olayda kadınlar tuvaletinde ihtiyacını gidermek isteyen B.N.K. kabin içerisinde video ve fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
Kadının fotoğraf ve videosunu çeken 21 yaşındaki S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın telefonunda ön inceleme yapıldığında 4 aylık süreçte akaryakıt istasyonunda kadınlar tuvaleti içerisine saklanarak 15 farklı kadının görüntülerini çektiği tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.