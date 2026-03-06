Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da yaz transfer dönemi operasyonu için düğmeye basıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un 'Kollarımızı açtık bekliyoruz' dediği, Inter’in dünyaca ünlü yıldızı Hakan Çalhanoğlu adım adım yuvaya dönüyor. Çocukluk aşkı sarı-kırmızılı formayı giymeye hazırlanan milli yıldız için Inter kararını verdi, bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 10:34

Yeni sezonda ’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen , dünya çapında ses getirecek bir için düğmeye bastı.

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

0:00 108
Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

HEDEF: HAKAN ÇALHANOĞLU

Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki liderlik koltuğunu teslim etmek üzere rotayı İtalya’ya, Inter’in maestrosu ’na kırdı.

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Uzun süredir Hakan’ın peşinde olan Galatasaray, bu kez transferde çok daha avantajlı. İtalyan devi Inter ile sözleşmesi 2027’de sona erecek olan milli yıldız için Çizme basınından müjdeli haberler gelmeye başladı. Inter, sözleşme yenilemeye yanaşmayan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kaybetmek yerine, yaz transfer döneminde satışına onay vermeye hazırlanıyor. İddialara göre İtalyan ekibi, Hakan için 15 milyon euro civarında bir kapı açtı. Ancak Galatasaray yönetiminin hedefi, oyuncunun yaşı ve kulübüyle olan sözleşme süresini koz olarak kullanarak bu rakamı çok daha makul bir seviyeye çekmek.

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

OKAN BURUK’UN HAYALİ

Teknik direktör Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferine sadece bir "takviye" olarak değil, takımın beyni olacak isim olarak bakıyor. Daha önce İtalyan basınına verdiği demeçlerde Hakan’ı ne kadar çok istediğini gizlemeyen Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum. Kendisi sıkı bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onu bu formayla görmeyi çok istiyor. Onu kollarımızı açmış bekliyoruz."

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE BÜYÜK OPERASYON

Çocukluğundan beri sarı-kırmızılı renklere gönül veren tecrübeli orta saha, kariyerinin bu döneminde Türkiye’ye ve gönül verdiği takıma dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Inter ile masaya oturarak bu rüya transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.

Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de Sidiki Cherif bilmecesi çözüldü! Eleştiri yağmuru alkışa döndü: Genç yıldız için karar verildi
Galatasaray'da tüm planlar tuttu! Barış Alper Yılmaz için yeni bonservis belirlendi
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#transfer
#hakan çalhanoğlu
#ınter
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.