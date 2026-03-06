Galatasaray'da yılın transfer bombası: Hakan Çalhanoğlu için geri sayım başladı! Okan Buruk 'gel' dedi, bonservisi belli oldu

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı.

HEDEF: HAKAN ÇALHANOĞLU

Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki liderlik koltuğunu teslim etmek üzere rotayı İtalya’ya, Inter’in maestrosu Hakan Çalhanoğlu’na kırdı.

İŞTE İSTENEN BONSERVİS BEDELİ

Uzun süredir Hakan’ın peşinde olan Galatasaray, bu kez transferde çok daha avantajlı. İtalyan devi Inter ile sözleşmesi 2027’de sona erecek olan milli yıldız için Çizme basınından müjdeli haberler gelmeye başladı. Inter, sözleşme yenilemeye yanaşmayan 32 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz kaybetmek yerine, yaz transfer döneminde satışına onay vermeye hazırlanıyor. İddialara göre İtalyan ekibi, Hakan için 15 milyon euro civarında bir kapı açtı. Ancak Galatasaray yönetiminin hedefi, oyuncunun yaşı ve kulübüyle olan sözleşme süresini koz olarak kullanarak bu rakamı çok daha makul bir seviyeye çekmek.

OKAN BURUK’UN HAYALİ

Teknik direktör Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferine sadece bir "takviye" olarak değil, takımın beyni olacak isim olarak bakıyor. Daha önce İtalyan basınına verdiği demeçlerde Hakan’ı ne kadar çok istediğini gizlemeyen Buruk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Hakan’ı 15 yıldır tanıyorum. Kendisi sıkı bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onu bu formayla görmeyi çok istiyor. Onu kollarımızı açmış bekliyoruz."

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE BÜYÜK OPERASYON

Çocukluğundan beri sarı-kırmızılı renklere gönül veren tecrübeli orta saha, kariyerinin bu döneminde Türkiye’ye ve gönül verdiği takıma dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Inter ile masaya oturarak bu rüya transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacak.