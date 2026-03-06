Kardeşlerin alacak verecek kavgası kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi üzerinde iki kardeş alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Hafif ticari araçla gelen kardeş, araçtan iner inmez diğer kardeşine saldırdı. Kardeşler arasındaki yumruklu kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kavganın ardından araçtan inen kişi, tekrar aracına binip bölgeden uzaklaştı.