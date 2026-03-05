ŞOK 7-10 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Banyo ürünleri, tadilat malzemeleri, merdiven ve boya çeşitleri geliyor

ŞOK 7-10 Mart aktüel ürünler kataloğunda banyo ürünleri, merdiven, boya çeşitleri, ev tadilat malzemeleri yerini aldı. Bu hafta satışa sunulan aktüel indirimler ise 10 Mart tarihine kadar raflarda kalmaya devam edecek. Kahve makinesi, çay makinesi, cam kettle, elektrikli süpürge, seramik tabanlı ütü, saç kurutma makinesi, saç düzleştirici, fincan takımı, tencere ve tava çeşitleri ve temizlik ürünlerinde kampanyalı fiyatlar ve indirimler raflarda olacak. Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL, Cam Kettle 999 TL, Halı Yıkama Makinesi 2.999 TL, Makyaj Aynası Işığı 275 TL, Porselen Kahve Fincan Takımı 499 TL, Bambu Kesme Tahtası, Renkli Sürahi 129 TL, Kadın Omuz Çantası 299 TL, Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy 239 TL, Kadın Pijama Takımı 499 TL’den reyonlarda olacak. İşte, ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğunda yer alan ürünler…

ŞOK 10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Tavan Boyası 599 TL

İç Cephe Boyası 499 TL

4+1 Merdiven 899 TL

Boya Rulosu 39,95 TL

5’li Tornavida Seti 149 TL

Elektrikçi Seti 119 TL

Kurbağacık Anahtar 199 TL

Pas Sökücü Sprey 59,95 TL

Takım Çantası 399 TL

Şeritmetre 100 TL

Taraklı Duş Başlığı Seti 179 TL

Lavabo Filtre Süzgeçi 75 TL

Fonksiyonel Duş Başlığı Seti 199 TL

Silikon Tabanca 199 TL

Sprili Vidalama Seti 599 TL

Elektrik Bandı 19,95 TL

Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL

Katlanabilir Sprili Vidalama Seti 599 TL

ŞOK 4-10 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

4 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 8.999 TL

Modern Kitaplık 1.249 TL

Portmanto 4.199 TL

Raflı Kahve Köşesi 5.999 TL

4 Kapaklı Raflı Gardırop 4.999 TL

Aynalı Makyaj Masası 3.699 TL

4 Çekmeceli Şifonyer 2.399 TL

10 KG 1200 Devir Çamaşır Makinesi 20.399 TL

Tezgah Altı Mini Buzdolabı 6.499 TL

Çift Kapılı No Frost Buzdolabı 29.999 TL

Akıllı Kurutma Makinesi 69.999 TL

8 Programlı Bulaşık Makinesi 16.500 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL

Çay Makinesi 1.799 TL

Izgara&Tost Makinesi 2.199 TL

Cam Kettle 999 TL

2.5 Litre Toz Hazne Kapasiteli Süpürge 3.999 TL

Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL

Saç Kurutma Makinesi 999 TL

Saç Düzleştirici 750 TL

Siyah Nokta Temizleyici 299 TL

Makyaj Aynası Işığı 275 TL

Buharlı Temizleyici 999 TL

2 Kişilik Kahve Fincan Takımı 499 TL

Döküm Kek Kalıbı 399 TL

Bambu Kesme Tahtası 199 TL

Cam Kapaklı Büyük Derin Tencere 1.149 TL

Tava Sahan Seti 649 TL

Saklama Kabı Seti 4’lü 199 TL

Çift Renkli Süzgeç 100 TL

Kadın Omuz Çantası 299 TL

Kapaklı Organizer Çanta Büyük Boy239 TL

Kadın Pijama Takımı 499 TL

Ayaklı Sunumluk 4’lü 349 TL

Kapaklı Kare Tencere 219 TL

Cam Kapaklı Kavanoz 179 TL

9 Kg Toz Deterjan 439 TL

5 Litre Yumuşatıcı 149 TL