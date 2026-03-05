Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

MCARD ve Luxera GYO halka arz sonuçları kaç lot verdi KAP duyuruları yakından takip ediliyor. Sermaye piyasalarında Mart ayının ilk haftasında talep toplayan iki önemli halka arz yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 2-3-4 Mart tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayan Luxera GYO ve Metropol Kurumsal Hizmetler’in halka arz sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi, büyüklük ve şirketlerin faaliyet alanları gibi birçok başlık yatırımcılar tarafından araştırılırken, talep toplama sürecinin ardından sonuçların açıklanması ve hisselerin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih de merak ediliyor. Luxera GYO kaç lot verdi? İşte MCARD ve Luxera GYO halka arz sonuçları ile ilgili detaylar…

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 21:11

Luxera GYO sonuçları ve MCARD halka arz sonuçları için geri sayım sürüyor. Luxera GYO ve Metropol Kurumsal Hizmetler, mart ayının ilk günlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Her iki şirketin halka arzına ilişkin detaylar ve dağıtım bilgileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

MCARD VE LUXERA GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Luxera GYO, 2014 yılında kurulan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Şirketin portföyünde Luxera Bahçeport, Luxera Güneşli, Luxera Meydan, Luxera Nevbahar, Luxera Residence ve Luxera Bahçelievler gibi tamamlanmış projeler bulunuyor. Bunun yanı sıra Luxera Sulkent, Luxera Topkapı, Luxera Towers, Luxera Nevbahar Life ve Nevbahar Suites isimli beş projenin inşaatı ise güncel olarak devam ediyor.

Şirketin halka arz fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi. Toplam halka arz büyüklüğü 1,4 milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise yüzde 36,36 olarak duyuruldu. Halka arz kapsamında toplam 120 milyon adet lot dağıtımı yapılacak. Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 85 ile yüzde 100 arasındaki bölümünün proje maliyetlerinin finansmanında, yüzde 0 ile yüzde 15 arasındaki kısmının ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

Metropol Kurumsal Hizmetler ise şirketlerin maaş dışı personel ödeneklerini tek bir kart üzerinden yönetmesini sağlayan bir sistem sunuyor. Online çalışan ön ödemeli altyapıya sahip olan şirket, kurumların farklı harcama bütçelerini tek kart üzerinden yönetebilmesine olanak tanıyan çözümler sunuyor.

Metropol Kurumsal Hizmetler’in 40 binin üzerinde üye iş yeri ve 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor. Şirketin halka arz fiyatı 80 TL olarak açıklanırken, toplam halka arz büyüklüğü 1,5 milyar TL oldu. Halka açıklık oranı yüzde 20,41 olarak duyurulan şirket için toplam 18 milyon 900 bin adet lot dağıtımı yapılacak.

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

LUXERA GYO HALKA ARZ SONUÇLARI! KAÇ LOT VERDİ?

Luxera GYO’nun halka arzı 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreciyle yatırımcılara sunuldu. Bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilen halka arz kapsamında toplam 120 milyon adet lotun dağıtılması planlandı. Halka arz fiyatı ise 12,05 TL olarak duyuruldu.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar tarafından en çok araştırılan konuların başında halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve kişi başına kaç lot düştüğü yer alıyor. Ancak Luxera GYO’nun halka arz sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ve dağıtım bilgileri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

MCARD HALKA ARZ SONUÇLARI! MCARD KAÇ LOT VERDİ?

Metropol Kurumsal Hizmetler de Luxera GYO ile aynı tarihlerde talep toplayarak yatırımcılardan talep aldı. 2-3-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz sürecinde bireysele eşit dağıtım yöntemi tercih edildi. Halka arz fiyatı 80 TL olarak belirlenen şirket için toplam 18 milyon 900 bin adet lotun dağıtılması planlandı.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcılar MCARD koduyla işlem görecek hisselerin dağıtım sonuçlarını araştırmaya başladı. Ancak Metropol Kurumsal Hizmetler’in halka arz sonuçları ve yatırımcılara kaç lot verildiği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Luxera GYO ve MCARD halka arz sonuçları açıklandı mı? Ne zaman işlem görecek merakla bekleniyor

MCARD VE LUXERA GYO HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Luxera GYO ve Metropol Kurumsal Hizmetler’in talep toplama süreci tamamlanmış olsa da hisselerin borsada işlem göreceği tarih henüz netleşmedi. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından şirketlerin İstanbul’da işlem görmeye başlayacağı tarih de duyurulacak.

Luxera GYO hisseleri Borsa İstanbul’da “LXGYO” kodu ile işlem görecek. Metropol Kurumsal Hizmetler hisseleri ise “MCARD” koduyla borsada yer alacak. Her iki şirketin işlem tarihine ilişkin duyurunun halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılması bekleniyor.

#Ekonomi
#borsa
#borsa
#halka arz
#Luxera Gyo
#Mcard
#Halka Arz Sonuçları
#Aktüel
