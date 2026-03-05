ABD ve İran'ı şaşırtacak yerli imha çemberi! Gök vatana gelecek tehditleri bertaraf edecek: İşte Çelik Kubbe ve HİSAR 0 100

ABD ve İran arasındaki savaşta Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füze imha edildi. İran Türkiye’ye füze fırlatmadığını ifade ederken MSB ise füzenin Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü ifade etti.

ABD-İran-İsrail üçgeninde başlayan savaş Türkiye’nin çevresini adeta ateş çemberine döndürdü. Gözler Türkiye’nin alacağı önlemlere çevrildi.

ÇELİK KUBBE SİSTEMİYLE GÖK VATANA KALKAN

İran ve İsrail arasında gelişen hava saldırılarının akabinde Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusu tekrar açıldı. Türk hava savunmasını farklı klasmana taşıyacak yerli Çelik Kubbe sisteminde çalışmalar sürüyor.

Sistemi geliştiren ASELSAN, TSK'ya uzun menzilli hava savunma sistemi Siper dahil 460 milyon dolar değerinde (yaklaşık 19 milyar lira) 47 unsur teslim etti.

TÜRK HAVA SAVUNMASININ CAYDIRICI UNSURLARI

Türk savunması tarafından geliştirilen çeşitli menzillere sahip hava savunma sistemleri; İHTAR, ŞAHİN, GÖKBERK, KORKUT, GÜRZ, HİSAR-A, HİSAR-O ve SİPER ile diğer hava savunma sistemleri Çelik Kubbe konseptiyle entegre bir şekilde çalışabilecek.

TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN İş Ortaklığı tarafından geliştirilen SİPER hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin en önemli bileşenini oluşturuyor.

SİPER Ürün-1 100 kilometre menziliyle envanterde. SİPER Ürün-2 150 kilometre ve SİPER Ürün-3’ün de 180 kilometre menzile sahip olması planlanıyordu.

ÇELİK KUBBE ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞENLERİ

İHTAR: ASELSAN’ın mini/mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirmiş olduğu İHA’lara karşı tedbir sistemi.

ŞAHİN: Mini/mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN, 40 mm fiziksel imha sistemi. Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabiliyor.

GÖKBERK: Çelik Kubbe’nin bir başka üyesi GÖKBERK, İHA’ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit, takibinin yapılabileceği; en az 5kW gücündeki lazer silahı kullanılarak tehditlerin fiziksel imhasını, Kangal karıştırıcı alt sistemini kullanarak da karıştırma yaparak işlevsel imhasını gerçekleştiren bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. GÖKBERK, tüm 6x6 lastik tekerlekli araç platformunda bir araya getiren bir silah sistemi.

KORKUT: Sistem, kara birliklerine eşlik eden zırhlı araçlara monte edilen 35 mm çift namlulu top kullanarak hava tehditlerine karşı koruma sağlıyor. KORKUT, özellikle düşük irtifada seyreden İHA’lar, helikopterler, savaş uçakları ve seyir füzelerine karşı etkili.

GÜRZ: Alçak irtifada hava tehditlerine karşı özgün atış kontrol algoritması ile uygun silah tahsisi yapabilen tam otonom hava ve füze savunma sistemi.

HİSAR-A, HİSAR-O VE SİPER: HİSAR projesi, kısa (HİSAR-A), orta (HİSAR-O) ve uzun menzilli (SİPER) hava savunma sistemlerinden oluşan entegre bir yapı. Bu sistemlerin hedefleri arasında savaş uçakları, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzeleri bulunuyor. Kısa menzilli hava savunma sistemi HİSAR-A’nın önleme menzili 15+ km, orta menzilli hava savunma sistemi HİSAR-O’nun önleme menzili 25+ km, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1’in önleme menzili 100+ km, SİPER-2’in 150+ km, SİPER-3’ün ise önleme menzilinin 180+ km olması bekleniyor.

HİSAR 0 100 SİSTEMİ

Türkiye’nin Libya'daki Vatiye Hava Üssü'ne konuşlandırdığı HİSAR O 100 Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi de gök vatanın korunması için kalkan olacak.

HİSAR O 100 Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi en gelişmiş milli teknoloji ve yazılımlar ile gelecekteki yeni ihtiyaçların ve özelliklerin ilavesine imkan sağlayabilen bir mimariye sahip.

GENEL ÖZELLİKLER

• Dağıtık ve Esnek Mimari ile Etkin Hava Savunma İcrası

• Gelişmiş Atış Kontrol / Komuta Kontrol

• Entegre Hava Resmi Üretimi

• IIR ve RF Füzeler ile Hedef Önleme

• Dikey Atış Özelliği ile 360° Tehdit İmha Kabiliyeti

• Çoklu Angajman ve Ardışık Ateşleme

• Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm

• Gündüz, Gece ve Kötü Hava Koşullarında Görev Yapabilme

• Konumlama ve Yön Bulma

• Uzaktan Komuta

• Telli/Telsiz Haberleşme

• Link 1/Link 11B/Link 16 Taktik Data Link ve JREAP Üzerinden, Üst Komuta Unsurları ile Koordineli Çalışma

• Elektro-Optik Sensörler ile Otomatik Hedef Takip ve Atış Yapabilme

• Dost Düşman Tanıma (IFF)

• Tehdit Değerlendirme ve Silah Tahsis

• Çoklu Hedef, Çoklu Radar Füzyonu

• Gömülü Simülasyon

• Cihaz İçi Test, Etkin Lojistik Destek ve Bakım