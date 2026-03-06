Menü Kapat
Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh'tan haber var

Tiyatro oyunları için gittikleri Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ve Şevket Çoruh'tan yen haber geldi. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. Dönmeyi planladıkları gün uçuşların iptal olmasının ardından İlker Ayrık ile Şevket Çoruh'tan yeni haber geldi.

ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için 'de bulunan , uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti. İlker Ayrık yaptığı paylaşımda, "EŞE DOSTA BİLGİLENDİRME 27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" dedi.

İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İlker Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu. Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.

#dubai
#ilker ayrık
#şevket çoruh
#Bir Baba Hamlet
#Mahsur Kaldı
#Türkiye'ye Döndü
#Magazin
