Dubai'de mahsur kalan İlker Ayrık ile Şevket Çoruh'tan haber var

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü oyuncu, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH DUBAİ'DE MAHSUR KALDI

Şevket Çoruh ile başrollerini paylaştığı 'Bir Baba Hamlet' adlı tiyatro oyunu için Dubai'de bulunan İlker Ayrık, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti. İlker Ayrık yaptığı paylaşımda, "EŞE DOSTA BİLGİLENDİRME 27 Şubat itibariyle Bir Baba Hamlet oyunu için Dubai’ye geldik. Bugün dönmeyi planlıyorduk. Ancak hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar. Umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak edip arayan, soran, ilgilenen herkese çok teşekkürler. Hepimiz güvendeyiz. Umarım tez zamanda döneriz" dedi.

İLKER AYRIK İLE ŞEVKET ÇORUH TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

İlker Ayrık, yaptığı yeni açıklamada Türkiye'ye döndüklerini duyurdu. Ayrık, "Sabah 09.00 itibarıyla Umman'ın Maskat şehri üzerinden 18 saat süren yolculuk sonunda evimize dönmüş bulunuyoruz. Ailem, tüm tiyatro ekibimiz, hepimiz çok iyiyiz. Arayan, soran, merak eden, mesajını görebildiğim, göremediğim, cevap yazabildiğim, yazamadığım kim varsa herkese çok teşekkürler. Ne çok sevenimiz, eşimiz, dostumuz varmış. Sağ olun, var olun" dedi.