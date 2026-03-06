Menü Kapat
12°
Editor
 Dilek Ulusan

Fenomen Nancy Grewal'den acı haber! Bıçaklanarak öldürüldü

Hint kökenli Kanadalı blog yazarı ve YouTuber Nancy Grewal hayatını kaybetti. Grewall'in trajik ölümü, internette geniş yankı uyandırdı ve sosyal medya platformlarında hızla en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fenomen Nancy Grewal'den acı haber! Bıçaklanarak öldürüldü
06.03.2026
06.03.2026
saat ikonu 13:04

hesabından paylaştığı videolarla dikkat çeken 45 yaşındaki içerik üreticisi, hayranlarını şok eden bir davasının merkezinde yer alıyor. Bıçaklanan Nancy Grewal tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

ÜNLÜ FENOMEN NANCY GREWAL HAYATINI KAYBETTİ

Dış basında yer alan haberlere göre, Nancy Grewal 3 Mart gecesi 'da vahşice bıçaklandı. Saldırının ardından hemen yakındaki bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar kısa süre sonra öldüğünü açıkladı.

Fenomen Nancy Grewal'den acı haber! Bıçaklanarak öldürüldü

Grewal'ın kız kardeşi Alishaa Grewal, sosyal meyda hesabından öldürülen kardeşi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Alishaa mesajda "Çok ağır bir şekilde sevgili kız kardeşim Nancy Grewal'ın 3 Mart 2026 tarihinde vefat ettiğini yürekten bildiriyorum." dedi.

Fenomen Nancy Grewal'den acı haber! Bıçaklanarak öldürüldü
sosyal medya
cinayet
fenomen
kanada
Nancy Grewal
Magazin
