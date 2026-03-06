Fenomen Nancy Grewal'den acı haber! Bıçaklanarak öldürüldü

Sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla dikkat çeken 45 yaşındaki içerik üreticisi, hayranlarını şok eden bir cinayet davasının merkezinde yer alıyor. Bıçaklanan fenomen Nancy Grewal tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

ÜNLÜ FENOMEN NANCY GREWAL HAYATINI KAYBETTİ

Dış basında yer alan haberlere göre, Nancy Grewal 3 Mart gecesi Kanada'da vahşice bıçaklandı. Saldırının ardından hemen yakındaki bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorlar kısa süre sonra öldüğünü açıkladı.

Grewal'ın kız kardeşi Alishaa Grewal, sosyal meyda hesabından öldürülen kardeşi için duygusal bir anma mesajı paylaştı. Alishaa mesajda "Çok ağır bir şekilde sevgili kız kardeşim Nancy Grewal'ın 3 Mart 2026 tarihinde vefat ettiğini yürekten bildiriyorum." dedi.