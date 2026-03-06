Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Başrolünde Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinde Mustafa karakteriyle yer alan Doğaç Yıldız, Başak Çoruh ile evleniyor. Yıldız, Mısır'daki sürpriz teklifin görüntülerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
Doğaç Yıldız, bir süredir beraber olduğu Başak Çoruh'a evlenme teklifi etti. Yıldız Mısır'daki evlenme teklifi görüntülerini "She said “evlenirim tabi” sonunda güneşin üstümüze doğması tesadüf değil. Teşekkürler RA." dedi.
Doğaç Yıldız'ın paylaşımının altına, Sitare Akbaş, Emirhan Parlak, Aleyna Solaker, Damla Sönmez gibi isimlerden de tebrik mesajları geldi.
16 Eylül 1991 doğumlu Doğaç Yıldız, 8 yaşındayken oynadığı Babamı Hırsızlar Çaldı filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.[1] İki Aile dizisi ile tanınırlığı arttı. Yasak Elma, Kanunsuz Topraklar ve Yargı gibi dizilerde rol aldı.