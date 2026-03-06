Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!

Güller ve Günahlar dizisinde Mustafa rolüyle yer alan Doğaç Yıldız kız arkadaşına evlenme teklif etti. Oyuncu Doğaç Yıldız, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Başak Çoruh'a Mısır'da evlenme teklif etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 11:27

Başrolünde Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizisinde Mustafa karakteriyle yer alan Doğaç Yıldız, Başak Çoruh ile evleniyor. Yıldız, Mısır'daki sürpriz teklifin görüntülerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

DOĞAÇ YILDIZ EVLENİYOR

Doğaç Yıldız, bir süredir beraber olduğu Başak Çoruh'a evlenme teklifi etti. Yıldız Mısır'daki evlenme teklifi görüntülerini "She said “evlenirim tabi” sonunda güneşin üstümüze doğması tesadüf değil. Teşekkürler RA." dedi.

Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!

Doğaç Yıldız'ın paylaşımının altına, Sitare Akbaş, Emirhan Parlak, Aleyna Solaker, Damla Sönmez gibi isimlerden de tebrik mesajları geldi.

Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!

DOĞAÇ YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

16 Eylül 1991 doğumlu Doğaç Yıldız, 8 yaşındayken oynadığı Babamı Hırsızlar Çaldı filmiyle oyunculuk kariyerine başladı.[1] İki Aile dizisi ile tanınırlığı arttı. Yasak Elma, Kanunsuz Topraklar ve Yargı gibi dizilerde rol aldı.

Güller ve Günahlar'ın Mustafa'sı Doğaç Yıldız evleniyor!
ETİKETLER
#oyuncu
#evlilik teklifi
#Güller Ve Günahlar
#Doğaç Yıldız
#Başak Çoruh
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.