Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla birlikte Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler, petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolara kadar yükseldi. Bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Savaşın ilk günlerinde akaryakıta yapılması planlanan zamlar eşel mobil sisteminden karşılanmıştı. Ancak dün ilk zam geldi. Benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldı. Zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...