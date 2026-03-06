Menü Kapat
SON DAKİKA!
SON DAKİKA!

Akaryakıta zam geldi! Benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı

Mart 06, 2026 07:47
1
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarla birlikte Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler, petrol fiyatlarını tırmandırdı. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolara kadar yükseldi. Bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Savaşın ilk günlerinde akaryakıta yapılması planlanan zamlar eşel mobil sisteminden karşılanmıştı. Ancak dün ilk zam geldi. Benzin, motorin ve LPG'ye zam yapıldı. Zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

2
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar Körfez'e yayıldı. İran Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerini hedef alarak bölgeden petrol taşınmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Yaşanan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

3
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

Brent petrolün varil fiyatı 85 doları görünce artışın faturası akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Ancak eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alınmasıyla birlikte beklenen zam ÖTV'den karşılandı ve pompa fiyatları değişmedi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zammın yüzde 75'inin eşe mobilden karşılanacağı bildirildi.

4
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

Eşel mobil sistemi devreye girdikten sonra benzin, motorin ve LPG'ye ilk kez zam geldi. Perşembe gününden itibaren akaryakıt fiyatları yükseldi.

5
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ZAM

Benzine 94 kuruş, motorine ise 3,13 TL, LPG'ye ise 20 kuruş zam geldi.

6
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İşte 6 Mart 2026 tarihli güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...

7
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 59.34 TL
Motorin: 63.53 TL
LPG: 30.49 TL

8
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 59.18 TL
Motorin: 63.37 TL
LPG: 29.89 TL

9
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

ANKARA

Benzin: 60.29 TL
Motorin: 64.65 TL
LPG: 30.37 TL

10
Akaryakıt fiyatları 6 Mart 2026

İZMİR

Benzin: 60.58 TL
Motorin: 64.93 TL
LPG: 30.29 TL

