Otomobil önce kamyona çarptı sonra durağa girdi! Feci kaza kamerada

İstanbul Kartal'da, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kavşaktan dönen hafriyat kamyonuna çarpıp, otobüs durağına girmesi başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

