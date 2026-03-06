Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Magazin
Avatar
Editor
 Canan Okur

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

Gelinim Mutfakta Cuma gününde yakışır bomba bir konuk ağırladı. Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosuna geldi. İlişki uzmanı, hem gelinlere hem de kayınvalidelere altın değerinde tüyolar verirken stüdyoda kahkaha ve eğlence eksik olmadı. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması Gelinim Mutfakta, izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Hem yazar, hem oyuncu hem de insan ilişkileri konusunda uzman isim olan Aşkım Kapışmak'ı stüdyoda konuk eden Gelinim Mutfakta, Cuma günü yayınladığı bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye kararlı. Kayınvalide ve gelinlerin soru sorduğu, Aşkım Kapışmak'ın altın değerinde tavsiyeler verdiği yarışmada bugün büyük final günü. 10 altın bileziğin verileceği ve bir kişinin eleneceği Cuma gününde Kapışmak'ın konuk olması, heyecanı da ikiye katladı. İşte Gelinim Mutfakta'da 6 Mart Cuma yayınında merak edilen tüm detaylar...

AŞKIM KAPIŞMAK GELİNİM MUTFAKTA STÜDYOSUNDA!

Gelinim Mutfakta'da 6 Mart Cuma haftanın final günü yaşanmakta. Bugüne damga vuran olay ise stüdyoda konuk edilen Aşkım Kapışmak oldu.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

İlişki terapisti ve yazar Aşkım Kapışmak, programa gelerek hem gelinlere hem de kayınvalidelere, aile ilişkileri, evlilik ve iletişim sorunları gibi birçok konuda tavsiyelerde bulundu.
Kıskançlık krizlerinden gelin ve kaynana çatışmalarına kadar pek çok konuda öğütler veren Kapışmak, Cuma gününde ekran başındakileri ve stüdyodakileri hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

AŞKIM KAPIŞMAK'TAN GELİN VE KAYINVALİDELERE ALTIN DEĞERİNDE TÜYOLAR

Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde ilişki uzmanı Aşkım Kapışmak konuk olarak bulundu. Yarışmacıların en iyi puanı alıp, altınları almak için yarıştığı programda gelin ve kaynana tartışmaları da bir an olsun eksik olmuyor.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

Aslı Hünel, tüm hafta yaşanan gerdin anlara Kapışmak'ı stüdyoya getirerek çözüm buldu. Gelinler ve kayınvalideler uzman isim karşısında kozlarını paylaşarak, Aşkım Kapışmak'ı soru yağmuruna tuttu. Askım Kapışmak, verdiği tüyoda;

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

'Bir erkeği merkeze koyarsanız, onu da tepenize çıkartırsınız. Hiç yanlış anlamayın! Siz kendinizi sevmeyen, onun üzerinden de kendinizi sevmesini bekleyen bir tipe dönüşürsünüz. Böyle geçer. Hiç kusura bakmayın, erkek de kıymetli, evlatlar da kıymetli, sizler de kıymetlisiniz. Ama değerinizi erkek üzerinden yürütmeyin artık, tamam mı? He dersen ki, hata yapıyor, her hatada bir bilezik alırsa affederim.' ifadelerini kullanarak, ifadelerini kullanarak gelinlerden büyük alkış aldı.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

AŞKIM KAPIŞMAK KİMDİR, MESLEĞİ NEDİR?

Sosyal medyada yaptığı içeriklerle de gündemden düşmeyen Aşkım Kapışmak 16 Mayıs 1979 İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Kapışmak, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu okumuş ve daha sonra Amerikan Üniversitesi Newport'ta Davranış Bilimleri - Psikolojik lisansı almıştır.

Aşkım Kapışmak Gelinim Mutfakta stüdyosunda! Aşkım Kapışmak'tan gelin ve kayınvalidelere altın değerinde tüyolar

Kişisel gelişim ve iletişim alanında pek çok kuruma seminerler veren Kapışmak, çeşitli televizyon programlarıyla da adından söz ettirmiştir. Aynı zamanda yazar olan Kapışmak Kadınlar Sağdan Erkekler Soldan, Beni Benimle Aldatır mısın?, KüçükMutluluklar Kitabı gibi dikkat çeken birçok kitabın yazarıdır. Aşkım Kapışmak aynı zamanda Elma Dersem Çık, Nasipse Olur, Kolpaçino 4 4'lük gibi filmlerde de boy göstermiştir.

