Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Gelinim Mutfakta'da bugün tüyo krizi ekranlara damga vurdu. Stüdyoda tansiyonun yükseldiği o anlar, ekran başındakilerin de yüreğini ağzına getirdi. Peki Gelinim Mutfakta'da Hürü ve Ayten arasında tüyolaşma gerçekten oldu mu? Kudret Hanım'ın ifşa ettiği kağıt parçasında ne yazıyordu? İşte Gelinim Mutfakta'da yaşanan çok önemli olaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 18:35

Kanal D ekranlarında yayınladığı her bölümle izlenme rekorları kıran 'nın yeni bölümünde yeni kayınvalide Kudret'in iddiası bomba etkisi oluşturdu. Hürü Hanım ve gelini Ayten arasında tüyolaşma olduğunu söyleyen Kudret Hanım, konuyu gün sonunda masaya yatrıdı. Gizli kağıt parçasıyla yakalanan Hürü Hanım'a sert ithamda bulunan Kudret Hanım'a Ayten'den tepki de jet hızıyla geldi. Peki Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü aralarında tüyolaştı mı? Hürü Hanım'ın elindeki kağıtta ne yazıyordu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN VE HÜRÜ'NÜN TÜYOSUNA KUDRET RADARI!

Gelinim Mutfakta'nın yeni kayınvalidesi Kudret Hanım, Hürü Hanım'ın elindeki notu görür görmez, stüdyoda kıyamet kopardı.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Kudret Hanım'ın iddiasına göre Hürü Hanım ve Ayten arasında tüyo alışverişi yapıldı. Ayten ve Hürü Hanım, gelen iddialara karşı ise 'Eğer bu bir tüyo ise bizi derhal diskalifiye edin Aslı Hanım' diyerek, sert tepki gösterdi.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

GİZLİ KAĞIT PARÇASI İFŞA OLDU

Gelinim Mutfakta stüdyosunda tansiyonu yukarı çıkaran tüyo alışverişi iddiası sonrası, Aslı Hünel duruma el attı. Tüyo verilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Aslı Hünel; 'Ben burada kimsenin hakkını yedirmem. Eğer gerçekten Ayten ve Hürü Hanım arasında bir tüyolaşma olduysa, maalesef ikinizi de diskalifiye etmek zorunda kalacağım' diyerek, durum tespiti için, Hürü Hanım'ın elindeki kağıt parçasını stüdyoya getirtti.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Kağıdın içi açıldığında ise herkes resmen şoke oldu. Notta yazanlar Hürü Hanım'ın ilaçlarına dair detaylar içeriyordu. Hangi ilacı hangi saatte alması gerektiği yazılı not, ekran başındakilerin de içine su serpti.

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

GELİNİM MUTFAKTA 25 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat Çarşamba günü çeyrek altını yakasına takan gelin Nesibe oldu.

Nesibe - 19

Ayten - 17

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Tuğba - 14

Alime - 10

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

GELİNİM MUTFAKTA 24 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da dün ekranlara gelen yayında gün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kazanmaya hak kazandı.

Ayten - 21

Alime - 18

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Nesibe - 14

Tuğba - 6

Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasının ilk gününde çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti
ETİKETLER
#Gelinim Mutfakta
#Ayten Uncuoğlu
#Hürü Hanım
#Kudret Hanım
#Tüyolaşma
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.