Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü'nün tüyosuna Kudret radarı! Gizli kağıt parçası ifşa oldu

Kanal D ekranlarında yayınladığı her bölümle izlenme rekorları kıran Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yeni kayınvalide Kudret'in iddiası bomba etkisi oluşturdu. Hürü Hanım ve gelini Ayten arasında tüyolaşma olduğunu söyleyen Kudret Hanım, konuyu gün sonunda masaya yatrıdı. Gizli kağıt parçasıyla yakalanan Hürü Hanım'a sert ithamda bulunan Kudret Hanım'a Ayten'den tepki de jet hızıyla geldi. Peki Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü aralarında tüyolaştı mı? Hürü Hanım'ın elindeki kağıtta ne yazıyordu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN VE HÜRÜ'NÜN TÜYOSUNA KUDRET RADARI!

Gelinim Mutfakta'nın yeni kayınvalidesi Kudret Hanım, Hürü Hanım'ın elindeki notu görür görmez, stüdyoda kıyamet kopardı.

Kudret Hanım'ın iddiasına göre Hürü Hanım ve Ayten arasında tüyo alışverişi yapıldı. Ayten ve Hürü Hanım, gelen iddialara karşı ise 'Eğer bu bir tüyo ise bizi derhal diskalifiye edin Aslı Hanım' diyerek, sert tepki gösterdi.

GİZLİ KAĞIT PARÇASI İFŞA OLDU

Gelinim Mutfakta stüdyosunda tansiyonu yukarı çıkaran tüyo alışverişi iddiası sonrası, Aslı Hünel duruma el attı. Tüyo verilmesinin asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Aslı Hünel; 'Ben burada kimsenin hakkını yedirmem. Eğer gerçekten Ayten ve Hürü Hanım arasında bir tüyolaşma olduysa, maalesef ikinizi de diskalifiye etmek zorunda kalacağım' diyerek, durum tespiti için, Hürü Hanım'ın elindeki kağıt parçasını stüdyoya getirtti.

Kağıdın içi açıldığında ise herkes resmen şoke oldu. Notta yazanlar Hürü Hanım'ın ilaçlarına dair detaylar içeriyordu. Hangi ilacı hangi saatte alması gerektiği yazılı not, ekran başındakilerin de içine su serpti.

GELİNİM MUTFAKTA 25 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Şubat Çarşamba günü çeyrek altını yakasına takan gelin Nesibe oldu.

Nesibe - 19

Ayten - 17

Tuğba - 14

Alime - 10

GELİNİM MUTFAKTA 24 ŞUBAT 2026 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da dün ekranlara gelen yayında gün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kazanmaya hak kazandı.

Ayten - 21

Alime - 18

Nesibe - 14

Tuğba - 6

GELİNİM MUTFAKTA 23 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın yeni haftasının ilk gününde çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 21

Alime - 12

Ayten - 12

Nesibe - 11