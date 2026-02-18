Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da Ayten ve Hürü Hanım arasında yaşanan kriz, gelinleri de çileden çıkardı. Alime, stüdyoda yaşanılan olaylar sonrası Ayten'e açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Gelinim Mutfakta'da Alime'den şoke eden sözler...

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'da sular bir kez daha durulmadı. Ayten Hanım ve kayınvalidesi Hürü Hanım arasında yaşanan gerginlik zirve yaparken, gelinler de bu druma seyirci kalamadı. Haftalardır süren tartışmalar sadece aile içinde kalmayarak gelinlere de sıçradı. Yarışmacılardan Alime, Ayten'e verip veriştirirken, şoke eden sözler sonrası, stüdyoda tansiyon iyice yükseldi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME, AYTEN'E VERDİ VERİŞTİRDİ!

'in başarılı sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta'nın buün yayınlanan bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitledi.

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Hürü Hanım'ın oğluna yönelik sözleri karşısında kayınvalideler Ayten'e tepki gösterirken, asıl çıkış Alime'den geldi. Alime, Ayten'in özellikle hamilelik dönemindeki davranışlarını hedef alarak, kendisini samimi bulmadığını itiraf etti.

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

ŞOKE EDEN SÖZLER STÜDYODA TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz günlerde Ayten'in hamile olduğu stüdyoda duyurulmuştu. Hamile olduğunu öğrenen Ayten'nin bazı istekleri ise abartı bulunmuştu.

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Özellikle 'Anne oluyorum' yazılı tişörtüyle çok konuşulan Ayten, diğer gelinlerin dikkatini çekmişti. Rol yaptığı yönündeki iddialar bu defa Alime tarafından yüksek sesle dile getirildi. 'Ben senin asıl yüzünü anne olduğunu öğrendikten sonra anladım' diyen Alime, Ayten'e fena yüklendi.

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün yapılan puanlamalar sonrası çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu.

Ayten - 21

Alime - 14

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Tuğba - 12

Gözde - 9

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

GELİNİM MUTFAKTA 17 ŞUBAT 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Dün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını alan gelin Alime oldu.

Alime - 22

Tuğba - 19

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Ayten - 8

Gözde - 8

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın başında çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 23

Alime - 17

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Gözde - 11

Ayten - 10

Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

GELİNİM MUTFAKTA 13 ŞUBAT 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma Tuğba ve Gözde eşit puanda kaldılar. Aslı Hünel'in önerisiyle 3'er altın bileziği kabul eden Gözde ve Tuğba toplam 74 puanla haftayı kapattılar. Geri kalan 4 altın bilezik ise bu cuma kazanan geline fazladan verilecek.

