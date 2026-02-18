Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Kategoriler
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da sular bir kez daha durulmadı. Ayten Hanım ve kayınvalidesi Hürü Hanım arasında yaşanan gerginlik zirve yaparken, gelinler de bu druma seyirci kalamadı. Haftalardır süren tartışmalar sadece aile içinde kalmayarak gelinlere de sıçradı. Yarışmacılardan Alime, Ayten'e verip veriştirirken, şoke eden sözler sonrası, stüdyoda tansiyon iyice yükseldi. İşte detaylar...
Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta'nın buün yayınlanan bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitledi.
Hürü Hanım'ın oğluna yönelik sözleri karşısında kayınvalideler Ayten'e tepki gösterirken, asıl çıkış Alime'den geldi. Alime, Ayten'in özellikle hamilelik dönemindeki davranışlarını hedef alarak, kendisini samimi bulmadığını itiraf etti.
Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz günlerde Ayten'in hamile olduğu stüdyoda duyurulmuştu. Hamile olduğunu öğrenen Ayten'nin bazı istekleri ise abartı bulunmuştu.
Özellikle 'Anne oluyorum' yazılı tişörtüyle çok konuşulan Ayten, diğer gelinlerin dikkatini çekmişti. Rol yaptığı yönündeki iddialar bu defa Alime tarafından yüksek sesle dile getirildi. 'Ben senin asıl yüzünü anne olduğunu öğrendikten sonra anladım' diyen Alime, Ayten'e fena yüklendi.
Bugün yapılan puanlamalar sonrası çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu.
Ayten - 21
Alime - 14
Tuğba - 12
Gözde - 9
Dün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını alan gelin Alime oldu.
Alime - 22
Tuğba - 19
Ayten - 8
Gözde - 8
Gelinim Mutfakta haftanın başında çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.
Tuğba - 23
Alime - 17
Gözde - 11
Ayten - 10
Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma Tuğba ve Gözde eşit puanda kaldılar. Aslı Hünel'in önerisiyle 3'er altın bileziği kabul eden Gözde ve Tuğba toplam 74 puanla haftayı kapattılar. Geri kalan 4 altın bilezik ise bu cuma kazanan geline fazladan verilecek.