Gelinim Mutfakta’da Alime, Ayten’e verdi veriştirdi! Şoke eden sözler stüdyoda tansiyonu yükseltti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da sular bir kez daha durulmadı. Ayten Hanım ve kayınvalidesi Hürü Hanım arasında yaşanan gerginlik zirve yaparken, gelinler de bu druma seyirci kalamadı. Haftalardır süren tartışmalar sadece aile içinde kalmayarak gelinlere de sıçradı. Yarışmacılardan Alime, Ayten'e verip veriştirirken, şoke eden sözler sonrası, stüdyoda tansiyon iyice yükseldi. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALİME, AYTEN'E VERDİ VERİŞTİRDİ!

Aslı Hünel'in başarılı sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta'nın buün yayınlanan bölümünde yaşananlar milyonları ekran başına kilitledi.

Hürü Hanım'ın oğluna yönelik sözleri karşısında kayınvalideler Ayten'e tepki gösterirken, asıl çıkış Alime'den geldi. Alime, Ayten'in özellikle hamilelik dönemindeki davranışlarını hedef alarak, kendisini samimi bulmadığını itiraf etti.

ŞOKE EDEN SÖZLER STÜDYODA TANSİYONU YÜKSELTTİ

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz günlerde Ayten'in hamile olduğu stüdyoda duyurulmuştu. Hamile olduğunu öğrenen Ayten'nin bazı istekleri ise abartı bulunmuştu.

Özellikle 'Anne oluyorum' yazılı tişörtüyle çok konuşulan Ayten, diğer gelinlerin dikkatini çekmişti. Rol yaptığı yönündeki iddialar bu defa Alime tarafından yüksek sesle dile getirildi. 'Ben senin asıl yüzünü anne olduğunu öğrendikten sonra anladım' diyen Alime, Ayten'e fena yüklendi.

GELİNİM MUTFAKTA 18 ŞUBAT ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün yapılan puanlamalar sonrası çeyrek altını kazanan gelin Ayten oldu.

Ayten - 21

Alime - 14

Tuğba - 12

Gözde - 9

GELİNİM MUTFAKTA 17 ŞUBAT 2026 SALI ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Dün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını alan gelin Alime oldu.

Alime - 22

Tuğba - 19

Ayten - 8

Gözde - 8

GELİNİM MUTFAKTA 16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta haftanın başında çeyrek altını alan gelin Tuğba oldu.

Tuğba - 23

Alime - 17

Gözde - 11

Ayten - 10

GELİNİM MUTFAKTA 13 ŞUBAT 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen Cuma Tuğba ve Gözde eşit puanda kaldılar. Aslı Hünel'in önerisiyle 3'er altın bileziği kabul eden Gözde ve Tuğba toplam 74 puanla haftayı kapattılar. Geri kalan 4 altın bilezik ise bu cuma kazanan geline fazladan verilecek.