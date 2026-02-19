Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Kanal D'nin yıllardır takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugüne özel bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Mor, lacivert ve kırmızı ve bordo tonlarında giyilen bindallılar, işlemeli kaftanlar ve takılarla hem gelinler hem de Aslı Hünel şıklıkta adeta yarıştı. Ramazan konseptinin uygulandığı Gelinim Mutfakta 19 Şubat Perşembe günü yayınında, Ramazan ayının ilk günü için sunulan menü ise lezzet şöleni sundu. İşte Gelinim Mutfakta'dan Ramazan'ın ilk gününe özel çok konuşulan bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA RAMAZAN'A ÖZEL OSMANLI KONSEPTİ!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle ekranlara damga vuran Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Osmanlı sarayını andıran kostümler giyildi, Ramazan'ın ilk günü geleneksel tatlara yer verildi.

Altın işlemeli bindallılar, gösterişli baş aksesuarlarıyla göz dolduran gelinlere, sunucu Aslı Hünel'de eşlik etti. Mor kadife kaftanıyla izleyici karşısına çıkan Aslı Hünel, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yarışmacıların isim kartlarına kadar Ramazan ruhunu taşıyan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü izleyiciden tam puan aldı.

GÜNÜN MENÜSÜ OSMANLI MUTFAĞINDAN MUTANCANA!

Gelinim Mutfakta'nın Ramazan'a özel hazırlanan konseptinde günün yemeği de mutancana seçildi. Osmanlı mutfağının çok özel lezzetlerinden biri olarak öne çıkan mutancana ekran başındaki izleyicinin de ağzını sulandırdı. Kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla zenginleşen bu özel yemek, hem tarihsel özelliği hem de damak çatlatan lezzetiyle dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta'da 19 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümde mutancana yemeğinin yanında Ramazan sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi de yer aldı. Yarışmacılar bu enfes menüyü en lezzetli şekilde yapmak ve çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet etti.

GELİNİM MUTFAKTA 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Alime ve Tuğba kuraya kaldı. Hürü Hanım'ın çektiği kura sonucu çeyrek altını kazanan gelin Alime oldu.

Alime - 17

Tuğba - 17

Ayten - 9

Gözde - 9