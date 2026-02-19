Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün Ramazan ruhu ekranlara yansıdı. Gelinlerin ve Aslı Hünel'in giyindiği işlemeli bindallılar göz kamaştırırken, geleneksel lezzete yer verilen yeni bölüm ekranlara resmen damga vurdu. İşte Gelinim Mutfakta'dan Ramazan'a özel bölüm...

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 17:16

Kanal D'nin yıllardır takip edilen yarışma programı 'nın bugüne özel bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Mor, lacivert ve kırmızı ve bordo tonlarında giyilen bindallılar, işlemeli kaftanlar ve takılarla hem gelinler hem de şıklıkta adeta yarıştı. Ramazan konseptinin uygulandığı Gelinim Mutfakta 19 Şubat Perşembe günü yayınında, Ramazan ayının ilk günü için sunulan menü ise lezzet şöleni sundu. İşte Gelinim Mutfakta'dan Ramazan'ın ilk gününe özel çok konuşulan bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA'DA RAMAZAN'A ÖZEL OSMANLI KONSEPTİ!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle ekranlara damga vuran Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Osmanlı sarayını andıran kostümler giyildi, Ramazan'ın ilk günü geleneksel tatlara yer verildi.

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Altın işlemeli bindallılar, gösterişli baş aksesuarlarıyla göz dolduran gelinlere, sunucu Aslı Hünel'de eşlik etti. Mor kadife kaftanıyla izleyici karşısına çıkan Aslı Hünel, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Yarışmacıların isim kartlarına kadar Ramazan ruhunu taşıyan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü izleyiciden tam puan aldı.

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

GÜNÜN MENÜSÜ OSMANLI MUTFAĞINDAN MUTANCANA!

Gelinim Mutfakta'nın Ramazan'a özel hazırlanan konseptinde günün yemeği de mutancana seçildi. Osmanlı mutfağının çok özel lezzetlerinden biri olarak öne çıkan mutancana ekran başındaki izleyicinin de ağzını sulandırdı. Kuzu eti, kuru meyveler ve baharatlarla zenginleşen bu özel yemek, hem tarihsel özelliği hem de damak çatlatan lezzetiyle dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Gelinim Mutfakta'da 19 Şubat Perşembe günü yayınlanan bölümde mutancana yemeğinin yanında Ramazan sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi de yer aldı. Yarışmacılar bu enfes menüyü en lezzetli şekilde yapmak ve çeyrek altını almak için kıyasıya rekabet etti.

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

GELİNİM MUTFAKTA 19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Alime ve Tuğba kuraya kaldı. Hürü Hanım'ın çektiği kura sonucu çeyrek altını kazanan gelin Alime oldu.

Alime - 17

Tuğba - 17

Gelinim Mutfakta’da Ramazan’a özel Osmanlı konsepti! İşlemeli kaftanlar stüdyoya damga vurdu

Ayten - 9

Gözde - 9

