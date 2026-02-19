Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 Canan Okur

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

Gelinim Mutfakta'da yapılan İslim kebabı, görenlerin ağızlarını sulandırdı. Ekran başındakiler tam ölçülü tarif için arama motorlarını kilitlerken 'İslim kebabı nasıl yapılır?', 'İslim kebabı malzemeleri nedir?' gibi sorular yarışma boyunca en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. İşte İslim kebabı yapmak isteyenlere, fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif...

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!
19.02.2026
19.02.2026
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da yapılan İslim kebabı, kokusuyla stüdyodakileri mest ederken, ekran başındakilerinin de ağızlarını sulandırdı. Kebaptan vazgeçemeyenlerin favorisi olmaya aday İslim kebabının nasıl yapıldığı da merak konusu oldu. 'İslim kebabı tarifi', 'İslim kebabı nasıl yapılır, içerisine hangi malzemeler gerekiyor?', gibi aramalar hızla arttı. İşte evde İslim kebabı yapmak isteyenler için tam ölçülü, lokum gibi tarif...

GELİNİM MUTFAKTA'NIN MENÜSÜ İSLİM KEBABI NASIL YAPILIR?

Gelinim Mutfakta'nın menüsünde yer alan İslim Kebabı, görüntüsü, lezzeti ve sunumuyla adeta komşu çatlatacak cinsten. Fırında ağır ağır pişen bu lezzet, doğru ölçü ve birkaç püf noktasıyla ağızda lokum gibi oluyor. Siz de evinizde İslim kebabı yapmaya karar verdiyseniz, geçelim malzeme listesine...

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

Gerekli Malzemeler:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu

1 adet yumurta

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sarmak için:

3 adet büyük boy patlıcan

Kızartmak için sıvı yağ

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

Üzeri için:

1 adet dilimlenmiş domates

1 adet halka halka doğranmış yeşil biber

Sosu için:

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

PATLICANLAR NASIL HAZIRLANMALI?

İslim kebabının lezzetini belirleyen önemli unsurlardan biri de patlıcanların doğru şekilde hazırlanmasıdır. Patlıcanları uzunlamasına ince şeritler halinde kesin. Acısını almak için tuzlu suda 15 ya da 20 dakika bekletin. Daha sonra patlıcanları bol suyla yıkadıktan sonra, kağıt havlu ile kurulayıp kızgın yağda hafifçe kızartın. Patlıcanların tam yumuşamış ama dağılmayacak kıvamda olması gerekiyor.

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

KÖFTENİN LOKUM GİBİ OLMASI İÇİN BU ADIM ÖNEMLİ

Tüm köfte malzemelerini derin bir kapta en az 5 dakika yoğurun. Harcın birbirine iyice tutunması için yoğurma süresi bu noktada oldukça önemli.

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp oval şeklinde köfteler yapın. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika kadar ön pişirme yaparsanız köfteler daha diri kalır.

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Köftenin dağılmaması için ne yapmak gerekiyor?

Kıymalı harcı en az 4 ya da 5 dakika kadar yoğurmak ve mutlaka yumurta, galeta unu ya da bayat ekmek gibi bağlayıcı kullanmak gerekiyor. Harcı yoğurduktan sonra 10 dakika kadar dinlendirmek gerekiyor.

İslim kebabı yanına ne iyi gider?

En çok pirinç pilavı ve cacık iyi gider. Daha hafif sunum yapmak isteyenler bulgur pilavı veya yoğurtlu köz sebzeler de İslim kebabı yanına servis edebilir.

Gelinim Mutfakta'nın menüsü İslim kebabı nasıl yapılır? Fırında lokum gibi pişirmek için tam ölçülü tarif!

İslim kebabı bir gün önceden hazırlanabilir mi?

Evet hazırlanabilir. Bir gün önceden sarılmış bir halde ve buzdolabında üzerini kapatarak 1 gün bekletebilirsiniz.

İslim kebabı püf noktası nedir?

Patlıcanların sert olmaması, köftelerin ön pişirmeden geçirilmesi ve sosun yeteri kadar kullanıldması, İslim kebabı yaparken en çok dikkat edilmesi gereken püf noktalardır.

