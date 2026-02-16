Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Ezgi Sezer

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

Ramazan ayında uzun süren açlık saatleri, beslenme düzeninde önemli değişikliklere yol açıyor. Uzmanlar, sahurda tercih edilen besinlerin hem gün boyu tokluk süresini hem de kilo kontrolünü doğrudan etkilediğini belirtiyor. Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça konuşulan yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı ise Ramazan’da kilo vermek isteyenlerin radarına girmiş durumda. Peki bu karışım gerçekten zayıflamaya yardımcı olur mu? İşte detaylar…

Haber Merkezi
16.02.2026
16.02.2026
Ramazan ayında değişen öğün düzeni ve uzun süren açlık periyotları, beslenme alışkanlıklarını da yeniden şekillendiriyor. Uzmanlara göre özellikle sahurda tüketilen besinler, gün içindeki enerji seviyesini, tokluk süresini ve kilo kontrolünü doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sahur sofralarında yapılan tercihler büyük önem taşıyor.

Son günlerde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı ise Ramazan’da formunu korumak ya da kilo vermek isteyenlerin dikkatini çekmiş durumda. Doğal ve pratik bir tarif olarak öne çıkan bu karışımın gerçekten zayıflamaya destek olup olmadığı ise merak konusu. İşte uzman görüşleri ve merak edilen ayrıntılar…


SAHURDA YOĞURT, ÇÖREKOTU, ZEYTİNYAĞI VE SUMAK KARIŞIMI!

Beslenme uzmanlarına göre sahurda protein ve sağlıklı yağ içeren besinler tüketmek, kan şekerinin dengeli seyretmesine yardımcı oluyor. Yoğurt; yüksek protein içeriği ve probiyotik yapısıyla uzun süre tokluk sağlarken, sindirim sistemini de destekliyor. Özellikle ev yapımı ya da doğal yoğurt tercih edilmesi öneriliyor.

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

Çörekotu ise içerdiği antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor. Bazı araştırmalarda çörekotunun metabolizma üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtiliyor. Zeytinyağı, sağlıklı yağ asitleri sayesinde hem tokluk süresini uzatıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor. Sumak ise hafif ekşi aromasıyla lezzet katarken, ödem atılmasına yardımcı olabileceği ifade edilen baharatlar arasında yer alıyor.

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

KARIŞIM NASIL HAZIRLANIYOR?

Sahur için önerilen tarif oldukça pratik. Bir kase (yaklaşık 4-5 yemek kaşığı) yoğurdun içine 1 tatlı kaşığı çörekotu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 çay kaşığı sumak ekleniyor. Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra sahurda ana öğüne ek olarak tüketiliyor.

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

Uzmanlar, bu karışımın tek başına mucizevi bir zayıflama yöntemi olmadığını; ancak dengeli bir sahur menüsüyle birlikte tüketildiğinde kilo kontrolüne katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Özellikle ağır, hamur işi ve aşırı tuzlu yiyecekler yerine protein ağırlıklı beslenmek, gün içinde daha az acıkmayı sağlıyor.

RAMAZAN’DA KİLO KONTROLÜ İÇİN ÖNERİLER

Ramazan ayında kilo vermek isteyenlerin en sık yaptığı hatalardan biri, iftarda aşırı ve hızlı yemek tüketmek oluyor. Uzmanlar, orucun hurma ve suyla açılmasının ardından hafif bir çorba ile devam edilmesini, ana yemeğe geçmeden önce kısa bir ara verilmesini öneriyor. Bu yöntem, ani kan şekeri yükselmesini önlemeye yardımcı oluyor.

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

Sahurda ise sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek gün içinde daha çabuk acıkmaya neden olabiliyor. Bu nedenle yoğurtlu karışım gibi protein ve sağlıklı yağ içeren seçenekler ön plana çıkıyor. Ayrıca yeterli su tüketimi de büyük önem taşıyor. İftar ile sahur arasında en az 2-2,5 litre su içilmesi tavsiye ediliyor.

HERKES İÇİN UYGUN MU?

Her ne kadar doğal malzemelerden oluşsa da bu karışımın herkes için uygun olmayabileceği belirtiliyor. Mide hassasiyeti, reflü ya da farklı kronik rahatsızlıkları olan kişilerin baharat tüketiminde dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca zeytinyağı yüksek kalorili bir besin olduğu için miktar kontrolü önem taşıyor.

Sahurda yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı! Ramazanda kilo verdiren tarif

Uzmanlar, Ramazan’da sağlıklı kilo vermek isteyenlerin tek bir besine odaklanmak yerine dengeli ve ölçülü beslenmeye öncelik vermesi gerektiğini hatırlatıyor. Yoğurt, çörekotu, zeytinyağı ve sumak karışımı ise doğru bir beslenme planının parçası olarak sahur sofralarında yerini alabilir.

#sağlıklı yaşam
#Kilo Kontrolü
#Ramazan Beslenmesi
#Sahur Önerileri
#Yoğurtlu Karışım
#Sağlık
