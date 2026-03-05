Menü Kapat
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Osmanlı mutfağından Şah Pilavı tarifi vardı. Peki Şah Pilavı nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? Bu püf noktasını bilen komşularına parmak ısıttırıyor. İşte Gelinim Mutfakta'da tam not alan Şah Pilavı tarifi...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 17:02

Ekranların sevilen yarışma programı 'da damakları şenlendiren bir lezzet yapıldı. Osmanlı mutfağının gözde yemeklerinden Şah Pilavı, jüri üyelerinden tam not aldı. İhtişamlı sunumu, zengin içeriği ve benzersiz aromasıyla dikkat çeken bu özel pilav, izleyenlerin de büyük beğenisini topladı. Peki, Şah Pilavı nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta'dan tam puan alan Şah Pilavı tarifi, püf noktaları ve merak edilenler...

GELİNİM MUTFAKTA'DA TAM PUAN ALAN ŞAH PİLAVI NASIL YAPILIR? BU PÜF NOKTASIYLA PARMAK ISITTIRACAK

Osmanlı saray mutfağından günümüze ulaşan Şah Pilavı, hem görsel sunumu hem de parmak ısıttıran lezzetiyle geçmişten bugüne oldukça dikkat çekiyor. Peki Şah Pilavı evde yapılabilir mi? İşte bu özel lezzeti evinizde denemek için ihtiyacınız olan malzemeler ve adı adım yapılışı...

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Malzemeler

Pilav İçin:

2 su bardağı baldo pirinç

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 su bardağı sıcak et suyu - tavuk veya kuzu eti suyu)

1 çay bardağı dolmalık fıstık - çam fıstığı

1 çay bardağı doğranmış kuru kayısı

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

1 çay bardağı kuş üzümü

Tuz, karabiber ve yenibahar

Üzeri İçin:

300 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti - haşlanmış

1 çay bardağı badem - kabukları soyulmuş

1 adet havuç - şerit şeklinde doğranmış

1 adet kuru soğan - piyazlık doğranmış ve kavrulmuş

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Yapılışı:

Şah Pilavını evinde yapmak isteyenler öncelikle pirinçleri bir kabın içine alarak, üzerini geçecek kadar sıcak su eklemesi gerekiyor. Daha sonra 1 yemek kaşığı tuz ilave edin. Yaklaşık 20 ila 30 dakika boyunca pirinçleri ılık suda bekletin. Bu işlem pirincin nişastasını salmasını ve daha güzel pişmesini sağlayacaktır. Süre sonunda pirinçleri bol suyla durulayarak, nişastası tamamen akana kadar yıkayın ve bir süzgece alarak suyunun süzün.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Kuşbaşı doğranmış etleri ayrı bir tencerede haşlayın. Havuçları şerit şeklinde doğrayın ve kısa süre haşlayın. Kuru soğanı piyazlık doğrayıp bir tavada pembeleşene kadar kavurun. Kabuklu bademleri bir kasede sıcak suyla bekletin, kabuklarını soyup havlu kağıtla kurulayın.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Geniş tabanlı bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Yağ ısınınca çam fıstıklarını ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurun. Ardından süzülmüş pirinçleri tencereye ilave edin. Pirinçler şeffaflaşıp hafif saydam bir renk alana kadar yaklaşık 5 ila 7 dakika boyunca kısık ateşte kavurun.

Kavrulan pirinçlere sıcak et suyunu yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edin. Son olarak doğranmış kuru kayısıları ve kuş üzümlerini de ekledikten sonra karıştırın.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Tencerenin kapağını kapatın ve önce yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını iyice kısın ve pilavı kısık ateşte yaklaşık 15 ila 20 dakika pişirin. Pişen pilavı ocaktan alın, üzerine temiz bir mutfak bezi veya kağıt havlu örtün, kapağını tekrar kapatın ve en az 20 ila 30 dakika dinlenmeye bırakın.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Son olarak, demlenen pilavı geniş bir servis tabağına alın. Üzerini haşlanmış et parçaları, soyulmuş bademler, şerit havuçlar ve kavrulmuş soğanlarla süsleyin. İsterseniz bir kalıp yardımıyla şekil vererek de servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

ŞAH PİLAVININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Şah Pilavı için mutlaka baldo pirinç tercih edin. Pirinçleri mutlaka nişastası gidene kadar yıkayın ve en az 20 dakika ılık tuzlu suda bekletin. Bu işlem, pirinçlerin tane tane olmasını ve pişerken birbirine yapışmamasını sağlıyor.

Gelinim Mutfakta'da tam puan alan Şah Pilavı nasıl yapılır? Bu püf noktasıyla parmak ısırtacak

Pilavın lezzetini belirleyen en önemli faktörlerden biri kullanacağınız et suyudur. Mümkünse kemikli etle hazırlayın. Önceden çekilmiş ev yapımı et suyu kullanın. Et suyunun mutlaka sıcak olması gerekiyor, aksi takdirde pirinçlerin pişme dengesi bozulur.

ETİKETLER
#osmanlı mutfağı
#Gelinim Mutfakta
#Pratik Tarifler
#Şah Pilavı Tarifi
#Pilav Yapımı
#Yemek Tarifleri
