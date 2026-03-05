Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler

İftar ve sahur telaşının bile ayrı bir güzel olduğu on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayında, dengeli ve kaliteli beslenme büyük önem taşıyor. Oruçluyken açlık ve susuzluktan bitap düşmemek için sahurda doğru gıdaların tercih edilmesi, gerek oruç ibadetini daha kolay gerçekleştirme gerek de sağlığı koruma anlamında oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki sahurlarda ne yemeli ne içmeli? En pratik sağlıklı sahur tarifleri neler?



2026 SAHUR İÇİN EN PRATİK TARİFLER! SAHURDA EN HIZLISINDAN NE YAPILIR?



Gün içerisinde geçen yoğun tempolu haliniz uykunuza yansımış ve sahur vakti alarm sesine uyanamayıp ezanın okunmasına ramak kala uyandıysanız, sizlere en hızlısından hazırlayabileceğiniz en pratik sahur tarifleri sıraladık. Sahur için hem kolay hem pratik tarif:

MALZEMELER:

1 tane yumurta

1,5 çay bardağı zeytinyağı

2,5 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 paket kabartma tozu

3 su bardağı tam buğday unu



İçi için:



150 gram beyaz peynir

6-7 dal maydanoz



Üzeri için:



1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:

10 dakika diyet poğaçanın yapımına ilk olarak sıvı yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu çırpmakla başlayın

Daha sonra kontrollü bir şekilde tam buğday ununu eleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun.

Hazırlanan hamurdan mandalina ebatında bezeler koparıp avuç içinde kolaylıkla yuvarlayın.

Top şeklindeki hamuru tezgahta hafifçe bastırarak düzleşmesini sağlayın. Arasına peynirli maydanozlu harcı ilave edip yarım ay görüntüsünde bir katlama işlemi yapın.





Yağlı kağıt serili fırın tepsisine poğaçaları değmeyecek şekilde yan yana dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatalla şekillendirme yapın.



Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

5 DAKİKADA FİT GÖKKUŞAĞI OMLETİ TARİFİ

Sahur vakti en kolayından hızlıca pişirebileceğiniz fit gökkuşağı omleti ile karnınızı nefis bir lezzetle doyurabilirsiniz.

2026 sahur menülerinde ister tabağınızda ana yiyecek olarak ister de sofranızda çeşit olarak tüketebileceğiniz gökkuşağı omletinin yapılışı ise son derece zahmetsiz! İşte sahur için pratik tarif:

MALZEMELER:

4 top brokoli

1 adet kırmızı havuç

½ adet kırmızı pancar

2 adet yumurta

1 çay kaşığı çörekotu

1 çay kaşığı beyaz kinoa

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:



Sebzeleri jülyen doğradıktan sonra yapışmaz bir tavada sebzeleri zeytinyağında güzelce kavurun. Üstüne yumurta ve tohumları ilave edip gökkuşağı omletinizi güzelce pişirebilirsiniz.