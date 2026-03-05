Menü Kapat
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler

Sahur sofrası için şipşak hazırlanabilecek en pratik ve kolay sahur tarifini sizler için derledik. Hem doyurucu hem diyete uygun fit poğaça ile sahur menünüzü zenginleştirebilirsiniz. Sahur için pratik: 10 dakika poğaçası tarifi

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 00:44

İftar ve telaşının bile ayrı bir güzel olduğu on bir ayın sultanı mübarek Ayında, dengeli ve kaliteli beslenme büyük önem taşıyor. Oruçluyken açlık ve susuzluktan bitap düşmemek için sahurda doğru gıdaların tercih edilmesi, gerek oruç ibadetini daha kolay gerçekleştirme gerek de sağlığı koruma anlamında oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki sahurlarda ne yemeli ne içmeli? En pratik sağlıklı sahur tarifleri neler?


2026 SAHUR İÇİN EN PRATİK TARİFLER! SAHURDA EN HIZLISINDAN NE YAPILIR?


Gün içerisinde geçen yoğun tempolu haliniz uykunuza yansımış ve sahur vakti alarm sesine uyanamayıp ezanın okunmasına ramak kala uyandıysanız, sizlere en hızlısından hazırlayabileceğiniz en pratik sahur tarifleri sıraladık. Sahur için hem kolay hem pratik tarif:

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler

MALZEMELER:

1 tane yumurta
1,5 çay bardağı zeytinyağı
2,5 yemek kaşığı yoğurt
1 tatlı kaşığı tuz
1,5 paket kabartma tozu
3 su bardağı tam buğday unu


İçi için:


150 gram beyaz peynir
6-7 dal maydanoz


Üzeri için:


1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:

10 dakika diyet poğaçanın yapımına ilk olarak sıvı yağ, yumurta, yoğurt, tuz ve kabartma tozunu çırpmakla başlayın
Daha sonra kontrollü bir şekilde tam buğday ununu eleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene dek güzelce yoğurun.

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler

Hazırlanan hamurdan mandalina ebatında bezeler koparıp avuç içinde kolaylıkla yuvarlayın.

Top şeklindeki hamuru tezgahta hafifçe bastırarak düzleşmesini sağlayın. Arasına peynirli maydanozlu harcı ilave edip yarım ay görüntüsünde bir katlama işlemi yapın.

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler



Yağlı kağıt serili fırın tepsisine poğaçaları değmeyecek şekilde yan yana dizip üzerlerine yumurta sarısı sürüp çatalla şekillendirme yapın.

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler


Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında ortalama 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

5 DAKİKADA FİT GÖKKUŞAĞI OMLETİ TARİFİ

Sahur vakti en kolayından hızlıca pişirebileceğiniz fit gökkuşağı omleti ile karnınızı nefis bir lezzetle doyurabilirsiniz.

2026 sahur menülerinde ister tabağınızda ana yiyecek olarak ister de sofranızda çeşit olarak tüketebileceğiniz gökkuşağı omletinin yapılışı ise son derece zahmetsiz! İşte sahur için pratik tarif:

Ezana dakikalar kala bile hazırlanan en pratik sahur tarifleri 2026! Sahur için en kolay kurtarıcı tarifler

MALZEMELER:

4 top brokoli
1 adet kırmızı havuç
½ adet kırmızı pancar
2 adet yumurta
1 çay kaşığı çörekotu
1 çay kaşığı beyaz kinoa
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI:

Sebzeleri jülyen doğradıktan sonra yapışmaz bir tavada sebzeleri zeytinyağında güzelce kavurun. Üstüne yumurta ve tohumları ilave edip gökkuşağı omletinizi güzelce pişirebilirsiniz.

