Sahur için az kalorili ve pratik diyet sahurluk tarifi! Diyet yapanlar için fit sahur tarifleri

Toplamda 30 gün boyunca oruç tutacak olan Müslüman kimseler, iftar ve sahur telaşına devam ediyor. Mübarek Ramazan Ayının gelmesini fırsat bilip yiyip içtiklerine ekstra dikkat etmeye çalışan kimseler, kilo almamak için diyete uygun tarif arayışına girebilmektedir. Peki diyete devam ederken sahurda yenebilir diye düşünüyorsanız, işte sizlere tok tutan hem de kalorisi çok az olan sağlıklı alternatifler!



DİYET YAPANLAR İÇİN AZ KALORİLİ SAHURLUK TARİFLER!



2026 Sahur menüsünde diyete uygun pratik ve kolay sağlıklı tarifleri uygulayarak diyetinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Hem kalorisi az hem de sağlıklı beslenmeye uygun tok tutucu mantarlı omleti hemen denemeye başlayabilirsiniz.



MALZEMELER:



2 tane yumurta

10 tane kültür mantarı

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

½ çay kaşığı tuz



YAPILIŞI:



Düşük kalorili mantarlı omlet tarifi için işe ilk olarak mantarları çok ince olmayacak gibi doğramakla başlayın. Tereyağını tavada güzelce erittikten sonra mantarları birkaç dakika kavurun.



Farklı bir kapta süt, yumurta ve tuzu çırptıktan sonra üzerine mantarları ilave edin. Kısık ateşte omletiniz güzelce piştikten sonra spatula ile kenarlardan omleti içe doğru kıvırın. İşte mantarlı omletiniz hazır!



DİYET İÇİN HEM FARKLI HEM LEZZETLİ BİR ALTERNATİF: PIRASALI YUMURTA!

Az kalorili olması nedeniyle diyet yapan kimselerin sahur vaktinde gönül rahatlığıyla tüketebileceği pırasalı yumurta ile gün boyu daha rahat bir oruç tutma imkanına sahip olabilirsiniz.

Diyet formuna uygun hem kolay hem lezzetli hem de pratik pırasalı yumurta tarifi:

MALZEMELER:



2 tane ayıklanıp temizlenmiş pırasa

3 tane yumurta

1 tane yeşil biber

1 tane kapya biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam kırmızı pul biber

1 tutam kırmızı toz biber



YAPILIŞI:



Kilo almadan sağlıklı bir şekilde diyete uygun beslenmek isteyenler kişi için nefis bir tat olan pırasalı omlet için ilk olarak pırasa ve biberleri güzelce doğrayın.



Yağı tavaya aldıktan sonra üstüne biberleri ilave edip güzelce kavurun. Kavurma işlemi bittikten sonra pırasaları da üzerine ilave edip yaklaşık 2-3 dakika daha kavurun.



Üzerine biberleri ekleyip kavurun. Kavrulan biberlerin üzerine pırasaları ekleyin. 2-3 dakika kavurun.

Damak zevkine göre baharatları ekleyip, kalan boşluklara yumurtaları kırın. En son olarak pişen yumurtaların içine de kırmızı biber ve karabiberi serpiştirip afiyetle tüketin.



SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYAN SAĞLIKLI YİYECEKLER LİSTESİ:



Oruçluyken çok fazla acıkmamak ya da susamamak için sahur sofranızda yer verilmesi önerilen başlıca yiyecekler şöyle; Yumurta, Tam tahıllı ekmek, Yulaf ezmesi, Bulgur, Yoğurt, Ayran, Süt, Badem, Ceviz, Fındık, Mercimek, Nohut, Fasulye, Salatalık, Domates, Marul, Yeşillikler, Portakal, Üzüm Yoğurt, Ayran.