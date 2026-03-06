Öldürülmeden önce yaptığı yardım işaretiyle gündeme gelmişti: Yardım istediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Tokat kent merkezinde 29 Mart 2025 tarihinde Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana gelen olayda; motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u yaralı olarak bulmuş, hastaneye kaldırılan Yalman yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde Yalman'ın vücudunda kazaya bağlı olmayan darp izleri tespit edilmiş, 400 metre mesafede bulunan kanlı taşlardaki kar örneklerinin Yalman'a ait olduğu anlaşılmıştı. Yalman'ın hayatını kaybetmesinden yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir büfede, uluslararası literatürde "yardım çağrısı" olarak bilinen el işaretini yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Kadına karşı kasten öldürme" davasının bugün görülen dördüncü duruşmasında karar çıktı. Hatice Yalman'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Koç, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim sebebe uygulanmayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 7 sanık hakkında beraat kararı verildi.