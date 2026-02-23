Model Simge Ünal, yardım çağrısında bulundu: Başıma bir şey gelirse sorumluları bunlar

Model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 yıldır kendisini taciz edenleri ifşa etti. Daha önce de taciz edildiğini belirten Simge Ünal, "Başıma bir şey gelirse" diyerek taciz edenleri yayınladı.

SİMGE ÜNAL YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Paylaşımına Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Simge Ünal; "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi.

SİMGE ÜNAL "3 YILDIR TACİZ EDİLİYORUM"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan ve tacizlerin devam ettiğini söyleyen Simge Ünal, "Hâlâ tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine..." ifadelerini kullandı.

SİMGE ÜNAL KİMDİR?

1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Simge Ünal, eğitim hayatına da doğduğu şehirde başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Uluslararası İşletme alanında yüksek lisans yaptı.



2017’de yılın modeli seçilen Ünal, Emircan İğrek’in ‘Saman Sarısı’ klibinde de kamera karşısına geçti. 2021’den itibaren televizyon ekranlarında sunuculuk yapmaktadır.