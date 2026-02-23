Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

Elçin Sangu'nun villasının dış cephesini tamir etmek için günlerce çalıştığını belirten Hakan Balı, 92 bin TL'sini alamadığını belirterek dava açtı. Hakan Balı, "Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı" sözleriyle de çok konuşulacak iddialarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 10:41
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 10:41

Günlerce 'nun villasında çalıştığını belirten Hakan Balı, hak ettiği 92 bin TL'yi vermediği için oyuncuya dava açtı. Konu hakkında konuşan Balı, "Elçin Hanım'la evinin dış cephe işi için anlaştık. Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı. Gecekonduda oturuyorum. Eşim hayatta değil. Engelli çocuğum var. Zor durumdayız" dedi.

"ELÇİN SANGU'NUN VİLLASI İÇİN GÜNLERCE ÇALIŞTIK"

Elçin Sangu'nun villasının dış cephesi için günlerce çalıştıklarını belirten Hakan Balı, "Elçin Hanım'ın evinin dış cephe işlerini yapmak için 2021 Nisan yılında işe başladım. Benden daha önce başkaları da çalışmış ancak onlar Elçin Hanım'la anlaşamadıkları için işi bırakmışlar. Bana mimarı Fırat Işık aracılığıyla iş teklifi edildi. Ben de kabul ettim. Peyzaj, direnaj, bahçe toprağı çekme, dış sıva, şap atma, beton atma, tuğla duvar, seramik yapma ve taş döşeme işlerinin yapılması konusunda anlaşma sağladık. Ben bu işleri yaptırmak için 6 işçi de yanıma aldım. Elçin Hanım eve taşınacağı dönemde benden kadın temizlikçi istedi. Ben de buldum, kadını 30 gün çalıştırıp parasını vermediler. Hatta temizlikçiyi ben bulduğum için çevremden borç alıp, onların ödemediği parayı ben ödedim." dedi.

Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

"ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ YUNUS ÖZDİKEN ÜSTÜME YÜRÜDÜ, KÜFRETTİ"

Elçin Sangu'nun sevgilisinin de kendisine küfrettiğini belirten Balı, "Biz işlerin sonuna doğru geldiğimizde ise, Elçin Hanım'ın sevgilisi Yunus Bey izmaritlerini bahçeye atıyorsun diye bana iftira atarak üzerime yürüdü ve küfretmeye başladı. Ben de "Bahane mi arıyorsun? Sıkıntın ne? İşin sonuna geldik?" dedim. Ve bu olay üzerine işi bıraktım. İşi bırakmadan bir hafta önce de bana buradan sonra bir mimar arkadaşımın yanında çalışırsın diye aracı olmaya çalışmıştı.

Şimdi anlıyorum ki başta anlaştığımız ücreti indirmek için böyle yapmışlar. Ekim 2021'de işi bıraktıktan sonra ödemeyi kapatmaları için görüşecektik. 92 Bin TL alacağım kaldı onlarda. Elçin hanımın şoförü Bilal Bey'i aradım ve bana bu parayı ödemeleri gerektiğini söyledim. Ödeme yapmayı kabul etmediklerini söyledi Bilal Bey. Ben de ona "Mahkemeye gideceğim" dedim. Günlerce emek verdim, hakkım olan parayı vermeyi kabul etmediler. Ben de Elçin Hanım'ı mahkemeye verdim" dedi.

Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

"DAVA AÇACAĞIMI ÖĞRENİNCE HESABIMA 21 BİN TL GÖNDERDİLER"

Kendisine iftira attıklarını belirten Hakan Balı, "Dava açacağımı öğrenince hesabıma apar topar 21 Bin TL para gönderdiler. Ben de avukatıma danışarak bu parayı onlara iade ettim. Eğer hatalı olmasalar, alacağımın olduğunu bilmeseler, bana neden dava açacağım dediğim için para göndersinler? Onlar da biliyor bana borçlu olduklarını. Benim alacağım 92 Bin TL iken kendileri 21 Bin TL ödeyerek bu işten sıyrılmak istediler. Baktılar ki ben kabul etmiyorum, bana iftira atmaya çalıştılar. Eksik yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Asla böyle bir şey yok. Bu arada Elçin Hanım'ın bahçesinde yaptırdığı işlerden dolayı Beykoz Belediyesi kaçak diyerek mühürlemiş. Buna rağmen bana mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktı. Belediye kararını bile tanımadılar. Ancak iftira atıyorlar paramı vermemek için. Diğer davalı oldukları Celal Bey'den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp, paramızı vermek istemiyorlar. Elçin Hanım'ın evinin bahçesine hakim, avukatlar ve bilirkişi gelerek inceleme yaptılar. O gün ben de oradaydım. Elçin Hanım, beni görünce hakim ve avukatların önünde üzerime saldırdı ve beni kovdu. Halbuki mahkeme kararıyla inceleme için gitmiştik. Oradaki herkes Elçin Hanım'ın bu saldırganlığına şaşırdı. Bana bağırınca avukatı Elçin Hanım'ı uyarmak zorunda kaldı." dedi.

Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

"ELÇİN SANGU BENİ DOLANDIRDI"

Elçin Sangu'dan karşı daba gelmesinin ardından Hakan Balı, "Sosyal medyada gördüğüm bir fotoğrafının altına 'dolandırıcı, üç kağıtçı' yazdığım için bana hakaret davası açtılar. Üç aylık bir ceza aldım bu sözlerimden dolayı. Şimdi üst mahkemede. Eğer dava aleyhime sonuçlanırsa içeri girme durumum var. 11 yaşındaki bana muhtaç Down-sendromlu oğluma kim bakacak, soruyorum size? Ben yalan bir şey söylemedim. Elçin Sangu beni dolandırdı. Elçin Hanım, benim gibi birçok insanla da davalık. Kaç kişi var benim gibi böyle parasını vermediği..." dedi.

Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

"KEŞİF SIRASINDA POLİSİNDE EŞLİK ETMESİNİ İSTEDİM"

Oyuncu Elçin Sangu'nun kendisine saldırdığını öne süren Balı, "2. kez mahkeme bilirkişi gönderdiğinde de hakime, Elçin Hanım bana saldırıyor, tahrik edici cümleler kuruyor diyerek keşif sırasında polisin de eşlik etmesini talep ettim. Hakim bey bu isteğini kabul etti ve 2025 Ocak ayında polis eşliğinde keşif yapıldı. Mahkememiz halen devam ediyor. Bu süreçte çok yıprandım. Eşim hayatta değil. Benim 3 çocuğum var. Biri Down sendromlu, oğlum bakımıma muhtaç. Ben inşaat işçisiyim. Gecekonduda oturuyorum. Çocuklara benden başka bakacak kimse yok. Maddi olarak zor bir süreçteyim. Devletimiz bana oğlum için engelli parası veriyor. Belediyemiz de yemek veriyor. Zaten evimi gelip görseniz beni anlarsınız. Ben helal para kazanmak için emeğimle Elçin Hanım'ın evinde 7 ay çalıştım. Hak ettiğim parayı vermemek için 5 yıldır uğraştırıyorlar. Sosyal medyasında emekten, haktan ve adaletten bahsediyor ama benim gibi emekçi birinin parasını vermiyor. Bir de güya ona hakaret etmişim diye bana dava açmış." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.

ETİKETLER
#elçin sangu
#inşaat işçisi
#Yunus Özdiken
#Hakan Balı
#Maaş Davası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.