Elçin Sangu hakkında şok eden iddialar: Hem paramı vermedi, hem de saldırdı

Günlerce Elçin Sangu'nun villasında çalıştığını belirten Hakan Balı, hak ettiği 92 bin TL'yi vermediği için oyuncuya dava açtı. Konu hakkında konuşan Balı, "Elçin Hanım'la evinin dış cephe işi için anlaştık. Günlerce çalıştım, paramı vermedi. Avukatlar inceleme yaparken üzerime saldırdı. Gecekonduda oturuyorum. Eşim hayatta değil. Engelli çocuğum var. Zor durumdayız" dedi.

"ELÇİN SANGU'NUN VİLLASI İÇİN GÜNLERCE ÇALIŞTIK"

Elçin Sangu'nun villasının dış cephesi için günlerce çalıştıklarını belirten Hakan Balı, "Elçin Hanım'ın evinin dış cephe işlerini yapmak için 2021 Nisan yılında işe başladım. Benden daha önce başkaları da çalışmış ancak onlar Elçin Hanım'la anlaşamadıkları için işi bırakmışlar. Bana mimarı Fırat Işık aracılığıyla iş teklifi edildi. Ben de kabul ettim. Peyzaj, direnaj, bahçe toprağı çekme, dış sıva, şap atma, beton atma, tuğla duvar, seramik yapma ve taş döşeme işlerinin yapılması konusunda anlaşma sağladık. Ben bu işleri yaptırmak için 6 işçi de yanıma aldım. Elçin Hanım eve taşınacağı dönemde benden kadın temizlikçi istedi. Ben de buldum, kadını 30 gün çalıştırıp parasını vermediler. Hatta temizlikçiyi ben bulduğum için çevremden borç alıp, onların ödemediği parayı ben ödedim." dedi.

"ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ YUNUS ÖZDİKEN ÜSTÜME YÜRÜDÜ, KÜFRETTİ"

Elçin Sangu'nun sevgilisinin de kendisine küfrettiğini belirten Balı, "Biz işlerin sonuna doğru geldiğimizde ise, Elçin Hanım'ın sevgilisi Yunus Bey izmaritlerini bahçeye atıyorsun diye bana iftira atarak üzerime yürüdü ve küfretmeye başladı. Ben de "Bahane mi arıyorsun? Sıkıntın ne? İşin sonuna geldik?" dedim. Ve bu olay üzerine işi bıraktım. İşi bırakmadan bir hafta önce de bana buradan sonra bir mimar arkadaşımın yanında çalışırsın diye aracı olmaya çalışmıştı.

Şimdi anlıyorum ki başta anlaştığımız ücreti indirmek için böyle yapmışlar. Ekim 2021'de işi bıraktıktan sonra ödemeyi kapatmaları için görüşecektik. 92 Bin TL alacağım kaldı onlarda. Elçin hanımın şoförü Bilal Bey'i aradım ve bana bu parayı ödemeleri gerektiğini söyledim. Ödeme yapmayı kabul etmediklerini söyledi Bilal Bey. Ben de ona "Mahkemeye gideceğim" dedim. Günlerce emek verdim, hakkım olan parayı vermeyi kabul etmediler. Ben de Elçin Hanım'ı mahkemeye verdim" dedi.

"DAVA AÇACAĞIMI ÖĞRENİNCE HESABIMA 21 BİN TL GÖNDERDİLER"

Kendisine iftira attıklarını belirten Hakan Balı, "Dava açacağımı öğrenince hesabıma apar topar 21 Bin TL para gönderdiler. Ben de avukatıma danışarak bu parayı onlara iade ettim. Eğer hatalı olmasalar, alacağımın olduğunu bilmeseler, bana neden dava açacağım dediğim için para göndersinler? Onlar da biliyor bana borçlu olduklarını. Benim alacağım 92 Bin TL iken kendileri 21 Bin TL ödeyerek bu işten sıyrılmak istediler. Baktılar ki ben kabul etmiyorum, bana iftira atmaya çalıştılar. Eksik yapmışım gibi göstermeye çalıştılar. Asla böyle bir şey yok. Bu arada Elçin Hanım'ın bahçesinde yaptırdığı işlerden dolayı Beykoz Belediyesi kaçak diyerek mühürlemiş. Buna rağmen bana mühürlü yere kış bahçesi yaptırmaya kalktı. Belediye kararını bile tanımadılar. Ancak iftira atıyorlar paramı vermemek için. Diğer davalı oldukları Celal Bey'den önce alacak davası açmıştım. İkimize de iftira atıp, paramızı vermek istemiyorlar. Elçin Hanım'ın evinin bahçesine hakim, avukatlar ve bilirkişi gelerek inceleme yaptılar. O gün ben de oradaydım. Elçin Hanım, beni görünce hakim ve avukatların önünde üzerime saldırdı ve beni kovdu. Halbuki mahkeme kararıyla inceleme için gitmiştik. Oradaki herkes Elçin Hanım'ın bu saldırganlığına şaşırdı. Bana bağırınca avukatı Elçin Hanım'ı uyarmak zorunda kaldı." dedi.

"ELÇİN SANGU BENİ DOLANDIRDI"

Elçin Sangu'dan karşı daba gelmesinin ardından Hakan Balı, "Sosyal medyada gördüğüm bir fotoğrafının altına 'dolandırıcı, üç kağıtçı' yazdığım için bana hakaret davası açtılar. Üç aylık bir ceza aldım bu sözlerimden dolayı. Şimdi üst mahkemede. Eğer dava aleyhime sonuçlanırsa içeri girme durumum var. 11 yaşındaki bana muhtaç Down-sendromlu oğluma kim bakacak, soruyorum size? Ben yalan bir şey söylemedim. Elçin Sangu beni dolandırdı. Elçin Hanım, benim gibi birçok insanla da davalık. Kaç kişi var benim gibi böyle parasını vermediği..." dedi.

"KEŞİF SIRASINDA POLİSİNDE EŞLİK ETMESİNİ İSTEDİM"

Oyuncu Elçin Sangu'nun kendisine saldırdığını öne süren Balı, "2. kez mahkeme bilirkişi gönderdiğinde de hakime, Elçin Hanım bana saldırıyor, tahrik edici cümleler kuruyor diyerek keşif sırasında polisin de eşlik etmesini talep ettim. Hakim bey bu isteğini kabul etti ve 2025 Ocak ayında polis eşliğinde keşif yapıldı. Mahkememiz halen devam ediyor. Bu süreçte çok yıprandım. Eşim hayatta değil. Benim 3 çocuğum var. Biri Down sendromlu, oğlum bakımıma muhtaç. Ben inşaat işçisiyim. Gecekonduda oturuyorum. Çocuklara benden başka bakacak kimse yok. Maddi olarak zor bir süreçteyim. Devletimiz bana oğlum için engelli parası veriyor. Belediyemiz de yemek veriyor. Zaten evimi gelip görseniz beni anlarsınız. Ben helal para kazanmak için emeğimle Elçin Hanım'ın evinde 7 ay çalıştım. Hak ettiğim parayı vermemek için 5 yıldır uğraştırıyorlar. Sosyal medyasında emekten, haktan ve adaletten bahsediyor ama benim gibi emekçi birinin parasını vermiyor. Bir de güya ona hakaret etmişim diye bana dava açmış." diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu.