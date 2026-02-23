Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ece Erken, 2,9 milyon takipçiye sahip. Ece Erken, son olarak ise abonelik sistemine geçerek hayranlarına özel içerikler sunuyor. Sunucunun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı Sosyal medya fenomenleri Ece Erken ve Melek Mosso, abonelik sistemine geçerek hayranlarına özel içerikler sunmaya başladı ve bu sistemden önemli gelirler elde ettikleri belirtiliyor. Ece Erken, 2,9 milyon takipçiye sahip ve aylık 39,99 TL'lik abonelik ücretiyle 2 bini aşkın abonesi bulunuyor. Ece Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor. Melek Mosso da abonelik sistemi üzerinden 2.280 aboneye ulaştı ve aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor. Ece Erken, 11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu ve kariyerine radyoda başladı. Melek Mosso, 11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu ve müzik kariyerinde bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri aldı.

ECE ERKEN ABONELİK SİSİTEMİNDEN AYDA 100 BİN TL KAZANIYOR

Mevcut abone sayısı 2 bini geçen Erken'in bu gelir modelinden günlük yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyor. Ünlü sunucu şimdiden abonelerine özel 6 paylaşım yaptı.

ECE ERKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA

11 Mayıs 1978 Çorlu doğumlu Ece Erken, kariyerine radyoda çalışarak başladı. Daha sonra ise TGRT'de yayınlanan Nilgün isimli dizide rol aldı. 2002 yılında Aşk ve Gurur dizisinde rol aldı. 2003'te Lise Defteri adlı dizide Nil karakteriyle popülerliği arttı.

MELEK MOSSO DA ABONELİK SİSTEMİE GEÇEN İSİMLER ARASINA GEÇTİ

Şarkıcı Melek Mosso, abonelik sistemi üzerinden 2.280 aboneye ulaştı. Ünlü şarkıcı bu modelle gelirine gelir sağladı. Mosso'nun sadece abonelik sistemden aylık yaklaşık 100 bin TL gelir elde ettiği iddia ediliyor.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.