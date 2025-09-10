Ece Seçkin 'İmdat' diyerek yardım istedi! Eşi Çağrı Terlemez saatlerce takip edildi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla zor günler geçirdiğini paylaştı. Ünlü şarkıcı, kendisine ve çevresine gelen ölüm tehditlerini ilk kez açıkladı.

ECE SEÇKİN VE AİLESİNE ÖLÜM TEHDİTLERİ YAĞDI

Ece Seçkin sosyal medya hesabından "İMDAT! başlığıyla yaşadıklarını anlattı. Sadece kendisini değil çevresini de tehdit eden şahıs hakkında konuşan Ece Seçkin, "Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini "kocam" zanneden şizofreni hastası şahıs, bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır." dedi.

Ölüm tehditleri aldıklarını belirten Ece Seçkin, "İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir. Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir." diyerek bir daha salıverilmemesi için yardım çağrısında bulundu.

ECE SEÇKİN'İN EŞİNİ ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ŞAHSIN SAATLERCE TAKİP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ece Seçkin’in eşi Çağrı Terlemez’i saatlerce takip edip “Seni öldüreceğim” diyerek tehdit eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı, şahsın polisleri görünce uzaklaşmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.