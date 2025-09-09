Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi

Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi, yüzünde çıkan sivilce nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir süre maskeyle dolaşan Bruna Biancardi, sıktığı sivilce nedeniyle enfeksiyon kaptı.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN NİŞANLISI SİVİLCE SONRASI KABUSU YAŞADI

Geçtiğimiz cuma günü Sao Paulo'daki NFL maçı sırasında yüz maskesiyle görülen Bruna, maskenin sebebini açıkladı. Biancardi, küçük bir sivilceyi sıkması sonucu bakteriyel enfeksiyon kaptığını ve yüzünde şiddetli şişlik oluştuğunu söyledi.

Bruna, özellikle dudaklarının ve çevresinin şiştiğini belirterek, bu durumun yüzde selülit adı verilen ciddi bir enfeksiyon olduğunu açıkladı. Kızarıklık ve şişlik belirtisi olan Selülit, gündelik yaşamı da etkiler.

Bruna Biancardi, son sağlık durumuyla ilgili esprili paylaşım yaparak, "Fotoğraflar gerçekten korkunç, kusura bakmayın (gülüyor). Ama ders olsun, bir daha asla sivilce sıkmayın." dedi.

BRUNA BIANCARDI KİMDİR?

15 Nisan 1994 Brezilya doğumlu Bruna Biancardi, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile olan ilişkisiyle adındna söz ettiriyor.