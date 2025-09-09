Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi

Neymar'ın sevgilisi Bruna Biancardi, geçtiğimiz cuma günü Sao Paulo'daki NFL maçında yüz maskesiyle görüntülendi. Yüzündeki şişlik nedeniyle endişelendiren Biancardi, küçük bir sivilceyi sıkması sonucu bakteriyel enfeksiyon kaptığını ve yüzünde şişlik oluştuğunu belirtti.

Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi
09.09.2025
09.09.2025
'ın sevgilisi Bruna Biancardi, yüzünde çıkan nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir süre maskeyle dolaşan Bruna Biancardi, sıktığı sivilce nedeniyle kaptı.

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN NİŞANLISI SİVİLCE SONRASI KABUSU YAŞADI

Geçtiğimiz cuma günü Sao Paulo'daki NFL maçı sırasında yüz maskesiyle görülen Bruna, maskenin sebebini açıkladı. Biancardi, küçük bir sivilceyi sıkması sonucu bakteriyel enfeksiyon kaptığını ve yüzünde şiddetli şişlik oluştuğunu söyledi.

Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi

Bruna, özellikle dudaklarının ve çevresinin şiştiğini belirterek, bu durumun yüzde selülit adı verilen ciddi bir enfeksiyon olduğunu açıkladı. Kızarıklık ve şişlik belirtisi olan Selülit, gündelik yaşamı da etkiler.

Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi

Bruna Biancardi, son durumuyla ilgili esprili paylaşım yaparak, "Fotoğraflar gerçekten korkunç, kusura bakmayın (gülüyor). Ama ders olsun, bir daha asla sivilce sıkmayın." dedi.

Dudağında sivilce çıkan Neymar'ın nişanlısı tanınmaz hale geldi

BRUNA BIANCARDI KİMDİR?

15 Nisan 1994 Brezilya doğumlu Bruna Biancardi, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile olan ilişkisiyle adındna söz ettiriyor.

ETİKETLER
#Sağlık
#enfeksiyon
#neymar
#sivilce
#Bruna Biancardi
#Selülit
#Magazin
