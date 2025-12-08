Yolcu otobüsü kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

Kategoriler
Kuvvetli sağanağın etkili olduğu illerden Osmaniye'de yağmur beraberinde kazaları da getirdi. Düziçi ilçesinde bir yolcu otobüsü yan yattı.
Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Osmaniye-Gaziantep D-400 kara yolunun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.
Kazada otobüste bulunan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.