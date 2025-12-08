Yolcu otobüsü kaygan yolda devrildi: Yaralılar var

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu illerden Osmaniye'de yağmur beraberinde kazaları da getirdi. Düziçi ilçesinde bir yolcu otobüsü yan yattı.

KAYGAN YOLDA OTOBÜS KAZASI

Kaza, dün akşam saat 20.00 sıralarında Osmaniye-Gaziantep D-400 kara yolunun Kanlı Geçit mevkiinde meydana geldi. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

OTOBÜSTEKİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.