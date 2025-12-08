Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri: "Normal mi bu?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Trabzonspor'da özel performanslar gösteren Ernest Muçi için söylediği sözler gündem oldu. Yorumculuk dönemlerinde Ernest Muçi'yi net bir şekilde eleştiren Sergen Yalçın'ın videosu, sosyal medyada futbolseverler tarafından pek çok kez paylaşıldı ve yeniden gündeme taşındı.

Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri:
'da Ernest Muçi fırtınası yaşanırken, Teknik Direktörü 'ın yetenekli futbolcuya yaklaşımı da tekrar gündeme geldi. Televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde Ernest Muçi'yi eleştiren Sergen Yalçın, kariyerine Trabzonspor'da kiralık olarak devam eden Ernest Muçi için 'dünyanın parasını veriyorsun' kritiğini öne çıkarmıştı.

Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri: "Normal mi bu?"

BEŞİKTAŞLI ERNEST MUÇI'YE SERGEN YALÇIN'DAN SERT SÖZLER

Ernest Muçi'nin Trabzonspor günlerinin aksine Beşiktaş'taki dönemi beklenenden uzak geçerken, Sergen Yalçın da televizyonda süreci yorumlamış ve "Bende Ernest Muçi falan yok. Joao Mario, Ernest Muçi; onlar bende hiç yok. Ernest Muçi Arnavut değil mi? Milli takımda oynuyor mu? Peki sen yıldız diye bir oyuncu alıp, kulübün en yüksek bonservisini verdiğin zaman, kendi milli takımında oynamıyor olması sorun değil mi? Normal mi bu? Dünyanın parasını veriyorsun, bedava alsan hiç ağzımı açmam." ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri: "Normal mi bu?"

ERNEST MUÇI VE BEŞİKTAŞ SONRASINDA TRABZONSPOR'DAKİ ÇIKIŞI

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, şu ana kadar Karadeniz deviyle toplamda 12 maça çıkmış ve 5 gol ile 1 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da yetenekli hücumcu, son 3 maçta üst üste skorlar üretmiş ve Trabzonspor'un ligin zirvesine tırmanmasında başroldeki isimlerden olmuştu.

Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri: "Normal mi bu?"

BEŞİKTAŞ ERNEST MUÇI İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Siyah beyazlılar; 24 yaşındaki 10 numarayı, Legia Varşova'dan transfer etmiş ve 10 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
