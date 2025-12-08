Sergen Yalçın'dan Ernest Muçi sözleri: "Normal mi bu?"

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası yaşanırken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yetenekli futbolcuya yaklaşımı da tekrar gündeme geldi. Televizyon yorumculuğu yaptığı dönemde Ernest Muçi'yi eleştiren Sergen Yalçın, kariyerine Trabzonspor'da kiralık olarak devam eden Ernest Muçi için 'dünyanın parasını veriyorsun' kritiğini öne çıkarmıştı.

BEŞİKTAŞLI ERNEST MUÇI'YE SERGEN YALÇIN'DAN SERT SÖZLER

Ernest Muçi'nin Trabzonspor günlerinin aksine Beşiktaş'taki dönemi beklenenden uzak geçerken, Sergen Yalçın da televizyonda süreci yorumlamış ve "Bende Ernest Muçi falan yok. Joao Mario, Ernest Muçi; onlar bende hiç yok. Ernest Muçi Arnavut değil mi? Milli takımda oynuyor mu? Peki sen yıldız diye bir oyuncu alıp, kulübün en yüksek bonservisini verdiğin zaman, kendi milli takımında oynamıyor olması sorun değil mi? Normal mi bu? Dünyanın parasını veriyorsun, bedava alsan hiç ağzımı açmam." ifadelerini kullanmıştı.

ERNEST MUÇI VE BEŞİKTAŞ SONRASINDA TRABZONSPOR'DAKİ ÇIKIŞI

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a kiralanan Ernest Muçi, şu ana kadar Karadeniz deviyle toplamda 12 maça çıkmış ve 5 gol ile 1 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da yetenekli hücumcu, son 3 maçta üst üste skorlar üretmiş ve Trabzonspor'un ligin zirvesine tırmanmasında başroldeki isimlerden olmuştu.