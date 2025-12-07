Juventus'ta Kenan Yıldız formülü: Luciano Spalletti'den şaşırtan karar!

İtalya Serie A'da Napoli ve Juventus maçı özelinde, Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız formülü geldi. Halihazırda Dusan Vlahovic gibi isimlerin sakatlığını gözeten deneyimli antrenör, Kenan Yıldız ve Francisco Conceicao'ya geçiş bölgesinde serbestlik verdi.

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SERBEST, FORVETSİZ DİZİLİŞ!

Juventus'un oyundaki akışkanlığını artırmak isteyen Luciano Spalletti, Napoli deplasmanında ilginç bir strateji benimsedi! Jonathan David gibi golcüleri olmasına rağmen zorlu karşılaşmaya forvetsiz çıkmayı tercih eden İtalyan çalıştırıcı, ön bölgenin tamamını Kenan Yıldız ve Francisco Conceicao'ya bıraktı.

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS İLE BU SEZONU

Juventus ile yeni takvim yılında 22 maça çıkan Kenan Yıldız, 1707 dakika süre aldı ve 8 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı.