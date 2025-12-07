Menü Kapat
12°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Juventus'ta Kenan Yıldız formülü: Luciano Spalletti'den şaşırtan karar!

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus'ta Kenan Yıldız kritiği yapıldı. Bugünkü Napoli maçında Kenan Yıldız üzerinden bir oyun kurgulayan Luciano Spalletti, Juventus'un forvetsiz dizilimini tercih etti.

Juventus'ta Kenan Yıldız formülü: Luciano Spalletti'den şaşırtan karar!
İtalya Serie A'da Napoli ve Juventus maçı özelinde, Luciano Spalletti'den Kenan Yıldız formülü geldi. Halihazırda Dusan Vlahovic gibi isimlerin sakatlığını gözeten deneyimli antrenör, Kenan Yıldız ve Francisco Conceicao'ya geçiş bölgesinde serbestlik verdi.

Juventus'ta Kenan Yıldız formülü: Luciano Spalletti'den şaşırtan karar!

JUVENTUS'TA KENAN YILDIZ SERBEST, FORVETSİZ DİZİLİŞ!

Juventus'un oyundaki akışkanlığını artırmak isteyen Luciano Spalletti, Napoli deplasmanında ilginç bir strateji benimsedi! Jonathan David gibi golcüleri olmasına rağmen zorlu karşılaşmaya forvetsiz çıkmayı tercih eden İtalyan çalıştırıcı, ön bölgenin tamamını Kenan Yıldız ve Francisco Conceicao'ya bıraktı.

Juventus'ta Kenan Yıldız formülü: Luciano Spalletti'den şaşırtan karar!

KENAN YILDIZ VE JUVENTUS İLE BU SEZONU

Juventus ile yeni takvim yılında 22 maça çıkan Kenan Yıldız, 1707 dakika süre aldı ve 8 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

KENAN YILDIZ JUVENTUS'TA NASIL BİR ETKİYE SAHİP?
Son maçlar itibarıyla milli futbolcu, hücum yollarında aksayan takımda adeta bir anahtar görevi görüyor.
