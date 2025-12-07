Menü Kapat
Editor
 | Selahattin Demirel

İsrail alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bir gelişme yaşandı. İsrail, alıkoyduğu 5 Filistinliyi aylar sonra serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, insanlık dışı muameleye maruz kaldıklarını söyledi.

AA
07.12.2025
07.12.2025
ile 10 Ekim'de ABD'nin hazırladığı planı üzerinde varılan barış planı anlaşması kapsamında İsrail tarafından bir adım geldi.

'de terör estiren İsrail, aylardır alıkoyduğu 5 Filistinliyi serbest bıraktı. Filistinliler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından gerekli kontrol ve tıbbi muayenelerinin yapılması için Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

HASTANEDE KONUŞTULAR: AYLARCA İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MARUZ KALDIK

Hastanede açıklama yapan Filistinliler, aylarca hapishanelerde insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade etti.

ICRC’den yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin İsrail hapishanelerindeki Filistinlileri hala ziyaret edemediği, bu ziyaretlerin yeniden başlatılması için İsrailli yetkililerle diyaloğun sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukuk gereğince, tutuklulara insani muamelede bulunulması, uygun koşullarda tutulması ve aileleriyle iletişim kurabilmelerine izin verilmesi gerektiği kaydedildi.

