Almanya Başbakanı Merz ile Netanyahu arasında Gazze anlaşmazlığı: Anlaşmanın ilk aşamasında hedefimize ulaştık

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Almanya Başbakanı Merz ve Netanyahu görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ALMANLARIN YAHUDİ HALKINA İŞLEDİĞİ BU KORKUNÇ SUÇU HER ZAMAN CANLI TUTACAĞIZ"

Bir dost olarak İsrail'e geldiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Merz, Nazi Almanyası tarafından öldürülen 6 milyon Yahudi adına inşa edilen Yad Vashem Holokost Anıtı'nı ziyaret ettiğini belirterek, "Almanların Yahudi halkına işlediği bu korkunç suçu ve Almanya'nın üstlendiği kalıcı tarihi sorumluluğu her zaman canlı tutacağız. Bu nedenle Almanya, İsrail'in varlığını ve güvenliğini her zaman savunacaktır. Bu, ilişkilerimizin değişmez bir parçasıdır. Bu, bugün için geçerlidir, yarın ve sonsuza kadar geçerli olacak" dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI ALMANYA'YI İKİLEME SOKTU"

Almanya'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yanında durmaya devam ettiğini belirten Merz, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu söyledi. Almanya'nın silah ihracatını kısıtlaması ve İsrail'e yönelik katliamları durdurma çağrılarını hatırlatan Merz, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarının ve tutumunun ülkesini ikileme soktuğunu ifade etti. Merz, "Sivil halkın yaşadığı ağır kayıplar karşısında, biz de burada bir işaret vermeliydik" diye konuştu.

" BARIŞ PLANININ İKİNCİ AŞAMASINI GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandığını hatırlatan Merz, "Her zaman aksilikler yaşanabilir, ancak iki yıl süren savaş sona erdi ve kalıcı bir barış mümkün. Şimdi barış planının ikinci aşamasını gerçekleştirmeliyiz. Gazze'de hala çok zor şartlar altında yaşayan insanlara yardım ediyoruz. Yeniden yapılanmaya katkıda bulunacağız. Her şeyden önce, barışın gelmesi için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de Hamas'ın hiçbir rolünün olmaması ve İsrail için bir tehdit oluşturmaması gerektiğini savunan Merz, "İsrailliler, Filistinliler ve Arap komşuları kalıcı barış, özgürlük, güvenlik ve haysiyet içinde yaşayabilecekleri yeni bir düzenin temellerini atmalıyız" şeklinde konuştu.

" FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASI EN İYİ BAKIŞ AÇISIDIR"

Başbakan Merz, Almanya'nın iki devletli çözümden yana olduğunu tekrarlayarak, "Bizim inancımız, İsrail'in yanında bir Filistin devletinin kurulmasının geleceğe yönelik en iyi bakış açısını açacağı yönündedir. İki devletli çözüm ancak müzakerelerle gerçekleştirilebilir. Alman Federal Hükümeti, Filistin devletinin tanınmasının böyle bir sürecin başında değil, sonunda olabileceği görüşünü sürdürmektedir" dedi. Friedrich Merz, Batı Şeria'da İsrail tarafından gerçekleştirilen yasa dışı yerleşimlere ve ilhakçı adımlara karşı çıktıklarını bir kez daha vurguladı.

"İSRAİL HÜKÜMETİNİ ELEŞTİRMEK BAZEN GEREKLİDİR"

Almanya'da İsrail aleyhinde gösterilere de değinen Başbakan Merz, "İsrail hükümetini eleştirmek mümkündür ve bazen belki de gereklidir. Özgür toplumlar ve açık demokrasilerde durum böyledir. Almanya ile İsrail arasındaki ilişkiler de böyledir. Ancak İsrail hükümetinin politikasını eleştirmek, antisemitizmin bahanesi olarak kullanılmamalıdır, özellikle de Almanya'da" diye konuştu.

" SİLAH SATIŞI KISITLAMASI ÖZEL BİR DURUMA YÖNELİKTİ"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos 2025'te alınan ancak 24 Kasım 2025'te kaldırılan Almanya'nın İsrail'e yönelik silah ihracatlarının kısıtlanmasına yönelik karara ilişkin bir soruya ise "Bu karar, özel bir duruma (İsrail'in Gazze'yi işgal planı) yönelikti ve bu kararın alınmasına neden olan özel şartlar değiştiği için bu devam etmiyor. Özel bir duruma yönelik olan bu karara rağmen, İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine, İsrail'e desteğimize ve İsrail'e askeri desteğimize yönelik temel tutumumuzda hiçbir değişiklik olmadı" cevabını verdi.

Basın toplantısında Merz'e, Gazze'de işlediği suçlar nedeniyle, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Almanya'da geçerli tutuklama emrine rağmen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Berlin'e davet edilmemesi soruldu. Merz, böyle bir ziyareti konuşmadıklarını ancak şartlar oluşması halinde böyle bir davette bulunabileceğini ifade etti.

" İKİNCİ AŞAMA ŞİMDİ BAŞLAMALI"

Gazze'de önümüzdeki süreçte atılacak adımlara yönelik bir soruya cevap veren Merz, Netanyahu'nun bu yıl sonuna kadar ABD'ye yapacağı ziyareti hatırlatarak "Başbakan Netanyahu'nun ABD Başkanı ile yapacağı görüşmelerin sonucunu beklemeyi kararlaştırdık. Bu konudaki görüşmeleri ABD hükümetinin ne kadar hazır olduğu netleştiğinde sürdürmek istiyoruz. İkinci aşama şimdi başlamalı ve biz de katkıda bulunabilmeliyiz" dedi.

Avrupa'nın İsrail ile ticaretin kesilmesine dönük bir kararının olmadığını belirten Merz, Almanya ile İsrail arasındaki ekonomik iş birliğini bozmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da sözlerine ekledi.

NETANYAHU: ANLAŞMANIN İLK AŞAMASINDA HEDEFE ULAŞTIK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda varılan anlaşmanın ilk aşamasında hedeflerine ulaştıklarını, ikinci aşamasının ise yakında başlamasını beklediğini belirtti. Netanyahu bundan sonrasında ise Hamas'ın silahsızlandırılmasının amaçlandığını ifade etti. İsrail Başbakanı bu ay içinde ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini de bildirdi.

"İKİNCİ AŞAMA DAHA ZOR OLACAK"

Netanyahu, ikinci aşamanın daha zor olacağını düşündüğünü ifade ederken üçüncü aşamanın "Gazze'nin radikallikten arındırılması" olacağını öne sürdü ve söz konusu sürecin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra "Almanya'da da yürütüldüğünü" savundu.

"BİR DEVLETE ASLA RAZI OLMAYACAĞIZ"

Netanyahu, Merz'in aksine iki devletli çözüm konusunda aynı fikirde olmadığını belirterek, "Arap devletleriyle daha kapsamlı bir barışa doğru ilerlemenin ve Filistinli komşularımızla da işleyen bir barış yolu olduğuna inanıyoruz. Ürdün Nehri'nden Akdeniz'e kadar olan güvenliğin gücü her zaman İsrail'in elinde kalacaktır. Ancak kapımızın önünde bizi yok etmeye adanmış bir devlete asla razı olmayacağız" şeklinde konuştu. Netanyahu, Almanya başta olmak üzere İsrail aleyhinde, Filistin bayraklarının taşındığı gösterilere tepki gösterdi.

"YOLSUZLUKTAN AFFEDİLME KARŞILIĞINDA SİYASETİ BIRAKMAYACAĞIM"

Başbakan Netanyahu, yolsuzluk davasından affedilmesi karşılığında siyaseti bırakmayacağını duyurdu.

ALMANYA İSRAİL'İ DESTEKLEMEKTEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Başbakan Friedrich Merz'in 8 Ağustos'ta İsrail'in operasyonlarını artırma kararının ardından Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek Alman silahlarının İsrail'e ihracatının askıya alındığını duyurmasına rağmen İsrail'e desteğini sürdürdüğü ortaya çıkmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanlığının, Alman Meclisindeki muhalefet partilerinden Sol Parti'nin (Die Linke) soru önergesine verdiği yanıtta, hükümetin İsrail'e silah ihracatı kararının açıklandığı 8 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında yine Alman savunma sanayi üreticilerine, bu ülkeye en az 2,46 milyon euro değerinde silah tedarik etmelerine izin verdiği açıklanmıştı.

Ayrıca Alman savunma sanayi üreticilerine, İsrail'e 1 Ocak - 8 Ağustos 2025 tarihlerinde yaklaşık 250 milyon euro değerinde silah tedarik etmesine izin verildiği belirtilmişti.

Alman Hükümeti, 2023'te ise İsrail'e 327 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermişti. 2023'te Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı 2022'ye göre 10 kat artmıştı.