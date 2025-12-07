Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Ekonomi
Editor
Editor
 Banu İriç

Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı

Siyah çayla ilgili ortaya atılan iddia gıda sahteciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ucuz olsun diye siyah çaya boya ve çöp çay katıldığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklamalar yapan Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan özellikle restoranlara gönderilen çaydaki bu sahteciliğe dikkat çekti.

Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 19:42

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, genelinde restoran ve kafelerde satılan çaylardaki hileyle ilgili uyardı. Market raflarına girmeden direkt işletmelere satılan bu çay türü insanların sağlığını da tehdit ediyor.

Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı

"RESTORANLARIN YÜZDE 60-70'İ BOYALI ÇAY SATIYOR"

Arslan, “Türkiye’de restoranların yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor” açıklamasında bulunarak bu çayların da işletmelere direkt satıldığı için denetlenmediğini ifade etti.

Arslan, boyalı çayın maliyet avantajına dikkat çekerek, “Kaliteli çayın kilosu 280–300 lira. Ama beş kilosu 850 liraya satılan boyalı çaydan binlerce bardak çıkıyor. ‘Su kat sat’ sistemiyle büyük kazanç elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı

ÇAYDA HİLE: ÇÖP ÇAY KIRILIP GRANÜL HALİNE GETİRİLİYOR VE BOYANIYOR

Arslan, çöp çayın kırılıp granül hâline getirildiğini, boya ile karıştırılarak 60–70 lira maliyetle satıldığını kaydetti.

Kaçak çayın piyasadaki payının kritik seviyeye ulaştığını ifade eden Arslan, “Türkiye’nin yıllık 240 bin ton kuru çay tüketiminin yüzde 35’i şu an boyalı çayların elinde” dedi.

Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı

Arslan, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, kafeteryalarda numune alımı ve denetimlerin artırılması için çalışma başlatıldığını belirtti. Arslan, “Geçen yıl birçok firmaya ceza kestirdik. Ancak mücadele henüz yeterince etkin değil” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vatandaşlık maaşı geliyor! Abdulkadir Yüksel detayları açıkladı: Dikkat çeken 20 bin TL ayrıntısı
Bal üreticilerinden vatandaşlara 'sahte bal' uyarı! Şifa ararken zehir yemeyin!
ETİKETLER
#Türkiye
#restoranlar
#Boyalı Çay
#Çöpte Çay
#Sağlığımız
#Kaçak Çay
#Ziraat Odası
#Ekonomi
TGRT Haber
