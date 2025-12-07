Restoranlarda içilen çayın yüzde 70'i boyalı çıktı! Hileli çay formülünü açıkladı

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, Türkiye genelinde restoran ve kafelerde satılan çaylardaki hileyle ilgili uyardı. Market raflarına girmeden direkt işletmelere satılan bu çay türü insanların sağlığını da tehdit ediyor.

"RESTORANLARIN YÜZDE 60-70'İ BOYALI ÇAY SATIYOR"

Arslan, “Türkiye’de restoranların yüzde 60-70’inde boyalı çay kullanılıyor” açıklamasında bulunarak bu çayların da işletmelere direkt satıldığı için denetlenmediğini ifade etti.

Arslan, boyalı çayın maliyet avantajına dikkat çekerek, “Kaliteli çayın kilosu 280–300 lira. Ama beş kilosu 850 liraya satılan boyalı çaydan binlerce bardak çıkıyor. ‘Su kat sat’ sistemiyle büyük kazanç elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

ÇAYDA HİLE: ÇÖP ÇAY KIRILIP GRANÜL HALİNE GETİRİLİYOR VE BOYANIYOR

Arslan, çöp çayın kırılıp granül hâline getirildiğini, boya ile karıştırılarak 60–70 lira maliyetle satıldığını kaydetti.

Kaçak çayın piyasadaki payının kritik seviyeye ulaştığını ifade eden Arslan, “Türkiye’nin yıllık 240 bin ton kuru çay tüketiminin yüzde 35’i şu an boyalı çayların elinde” dedi.

Arslan, yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, kafeteryalarda numune alımı ve denetimlerin artırılması için çalışma başlatıldığını belirtti. Arslan, “Geçen yıl birçok firmaya ceza kestirdik. Ancak mücadele henüz yeterince etkin değil” dedi.