İstanbul'un bugününe damga vuran anlar: İETT otobüsünün tavanından su akınca şemsiyesini açtı

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gün, yağmurla başladı. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış, su baskınları getirirken Sarıyer Kilyos, Arnavutköy ve Avcılar'da bazı yerler, yağış nedeniyle adeta göle döndü. Kadıköy'de istinat duvarı çökerken Beyoğlu'nda da bir ağaç devrildi.

İETT OTOBÜSÜNÜN TAVANINDAN SU AKTI

Kentte etkili olan sağanak yağış, toplu taşıma seferlerini de etkiledi. İETT otobüslerinin tavanından su akınca, yolcular ne yapacağını şaşırdı.

YOLCU ŞEMSİYESİNİ AÇARAK SEYAHAT ETTİ

98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı. Otobüsün tavanından su aktığını gören yolcu, oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiyesini açtı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı.

Benzer bir görünü Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta yağmur gibi su aktığı görüldü.