Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İstanbul'un bugününe damga vuran anlar: İETT otobüsünün tavanından su akınca şemsiyesini açtı

İstanbul'da bugün etkisini gösteren sağanak yağışta bazı yollar göle dönerken evinde olmayan vatandaşlarsa zor anlar yaşadı. Güne damga vuran anlar ise bir İETT otobüsünde çekildi. Aracın tavanından sular akınca bir yolcu şemsiyesini açarak yolculuğunu sürdürdü. Bir başka İETT otobüsünün tavanından da su aktığı görüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 18:46

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından 'da gün, yağmurla başladı. Şehrin dört bir yanında etkili olan sağanak yağış, su baskınları getirirken Sarıyer Kilyos, Arnavutköy ve Avcılar'da bazı yerler, yağış nedeniyle adeta göle döndü. Kadıköy'de istinat duvarı çökerken Beyoğlu'nda da bir ağaç devrildi.

İETT OTOBÜSÜNÜN TAVANINDAN SU AKTI

Kentte etkili olan sağanak yağış, seferlerini de etkiledi. otobüslerinin tavanından su akınca, yolcular ne yapacağını şaşırdı.

İstanbul'un bugününe damga vuran anlar: İETT otobüsünün tavanından su akınca şemsiyesini açtı

YOLCU ŞEMSİYESİNİ AÇARAK SEYAHAT ETTİ

98 AB Halkalı Bakırköy seferini yapan otobüste ilginç görüntü kameralara yansıdı. Otobüsün tavanından su aktığını gören yolcu, oturduğu yerde ıslanmamak için şemsiyesini açtı. Kadın yolcu, seferi şemsiyeyle tamamladı.

İstanbul'un bugününe damga vuran anlar: İETT otobüsünün tavanından su akınca şemsiyesini açtı

Benzer bir görünü Arnavutköy'de de kaydedildi. 36 AY Arnavutköy Yenibosna seferini yapan otobüsün tavanından da adeta gibi su aktığı görüldü.

ETİKETLER
#istanbul
#yağmur
#sel
#otobüs
#iett
#su baskını
#toplu taşıma
#Yaşam
