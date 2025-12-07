Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

Kategoriler
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh toprağa gömülü haldeyken kurtarıldı. Küçük çocuğa bu eziyeti yapanın dayısı olduğu öğrenildi.
Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 10 yaşındaki Alcedduh’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verildi.
Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu. Çocuğun bedeninin yarısının toprak altında olduğu görüldü. Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan Alcedduh, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.
DAYI YAKALANDI
Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.