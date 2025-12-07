Menü Kapat
 Banu İriç

Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk dehşet verici bir halde bulundu. Vücudunun bir bölümünün toprağa gömülü halde olan çocuk bitkin bir halde kurtarıldı. Yapılan soruşturmada dayısının okul çıkışı kaçırıp bu halde işkence ettiği ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
saat ikonu 18:43

Hatay’ın ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh toprağa gömülü haldeyken kurtarıldı. Küçük çocuğa bu eziyeti yapanın dayısı olduğu öğrenildi.

Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

2 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU


Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir Alcedduh, 2 gün önce okuldan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 10 yaşındaki Alcedduh’dan haber alamayan yakınları durumu ekiplerine haber verildi.

Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Jandarma ve bir sivil toplum kuruluşunun ekiplerinin çalışmaları sonucu çocuk, sağ olarak Reyhanlı baraj gölü kıyısında yaralı halde bulundu. Çocuğun bedeninin yarısının toprak altında olduğu görüldü. Bitkin halde üzeri kayalarla kapalı halde bulunan Alcedduh, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

DAYISI KAÇIRIP TOPRAĞA GÖMMÜŞ

Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi.

Hatay'da 10 yaşındaki çocuğa dayısı kabusu yaşattı! Toprağa gömüp eziyet etti

DAYI YAKALANDI

Olay sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, dayı M.E. isimli şahsı gözaltına aldı.

