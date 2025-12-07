Ailesine kızdı, sinirini aracından çıkardı! Sokak ortasında ateşe verdi

Kategoriler
Konya’nın Beyşehir ilçesinde gece yarısı meydana gelen olayda; bir şahıs, aracını ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri boş arsa üzerinde yanan araca müdahale ederek söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, olay sonrası başlattığı çalışma sonrası araç sahibinin tartıştığı ailesine kızarak aracını ateşe verdiği iddiası üzerine olay yerinden kaçan şahsı yakalayarak gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.