TGRT Haber
12°
Türkiye'den operasyon sinyali! SDG'ye son bir uyarı: "Şam yapar, biz de destek veririz”

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG'ye 10 Mart mutabakatını hatırlatan Güvenlik kaynakları, SDG'ye 25 gün süre verdi. SDG'nin Şam yönetimine entegre olmaması durumunda, "Şam operasyon yapar, biz de destek veririz” açıklaması yapıldı.

Türkiye'den operasyon sinyali! SDG'ye son bir uyarı:
Orta Doğu’daki siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ’nin öncülüğünde giderilebileceğini belirten güvenlik kaynakları; yönetiminin de bunu fark ettiği için son dönemde Ankara ile iş birliğine yöneldiğini söyledi. Kaynaklar, Demokratik Güçlerinin (SDG) 10 Mart Anlaşması’na uymaması hâlinde Şam yönetiminin operasyon hazırlığında olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’nin de gerekli desteği vereceğini vurguladı.

Türkiye'den operasyon sinyali! SDG'ye son bir uyarı: "Şam yapar, biz de destek veririz”

Entegrasyon sürecinde üst seviye unsurlarının Suriye yönetiminde ve ordusunda yer almasının asla söz konusu olmadığını da dile getiren güvenlik kaynaklarının değerlendirmelerinden öne çıkan başlıklar şöyle:

"ABD DAHA YENİ KAVRAMAYA BAŞLADI"

"ABD, yaklaşık 10 yıldır anlatmaya çalıştığımız gerçeği yeni kavramaya başladı. Türkiye olmadan bu bölgede hiçbir şey başaramazsınız; küresel güç olabilirsiniz ama her şeyi tek başınıza yapamazsınız. Bu coğrafyada çalışılabilecek tek aktör Türkiye’dir. Ankara’nın öneminin farkına vardılar. Son dönemde Suriye’de, Gazze’de ve Ukrayna–Rusya savaşında bizimle çalışma isteği bunun örneği. Bize yaklaşıyorlar, bizimle iş yapmaya çalışıyorlar. Genel olarak artık ABD, Orta Doğu’yu nispi bir istikrara kavuşturarak bölgeden çekilmek istiyor.

Türkiye'den operasyon sinyali! SDG'ye son bir uyarı: "Şam yapar, biz de destek veririz”

"YAVAŞ BAŞLADI ANCAK BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Suriye’de çok büyük yıkımlar meydana geldi. Yeniden imar süreci aynı zamanda ekonomik bir değer ortaya çıkarıyor. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Suriye’nin yeniden inşası ve ekonomik sistemin kurulması için Körfez ülkeleri, Türkiye ve Mısır gibi ülkeler bir araya gelerek çalışacak. Aslında süreç yavaş yavaş başladı ancak biraz zaman alacak. ABD’nin yaptırımları kaldırması ise son derece önemli.

HALA DİRENMEYE ÇALIŞIYORLAR

SDG yıl sonuna kadar entegre olacak. Biz şunu söylüyoruz. Organizasyon olarak kendinizi lağvedecek, kişisel olarak orduya entegre olacaksınız. Tek bir organizasyon olarak artık hareket etmeyeceksiniz. SDG üst yönetiminin Şam hükûmetinde yer almasını kesinlikle kabul etmeyiz. 10 Mart mutabakatı var ortada. Bu şartlar yerine getirilmezse, yapılacak tek bir şey var. Suriye hükûmeti, kendi birlik ve bütünlüğü için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek olur. Son zamanlarda bazı yerlerde ufak tefek çatışmalar oluyor. Hâlâ direnmeye çalışıyorlar. Ancak eninde sonunda entegre olacaklar. Çünkü ABD, Suriye ve Türkiye bu konuda mutabık. Ortalığı karıştırmaya çalışan . PKK’lıların SDG’ye katılıp oradan da Suriye ordusuna girmeleri mümkün değil.

Türkiye'den operasyon sinyali! SDG'ye son bir uyarı: "Şam yapar, biz de destek veririz”

"BU ÖNEMLİ BİR EŞİK..."

Şam hükûmeti ile ABD geçtiğimiz hafta ilk defa ’a karşı ortak operasyon yaptı. Bu önemli bir eşik. SDG’nin elindeki son argüman da geçerliliğini yitiriyor. DEAŞ’a karşı beş ülke (Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, Lübnan) ortak hareket merkezi kurmak üzere anlaşmıştı. Biz personelimizi gönderdik. Şu an bu merkezde Suriyeliler ve biz varız.

İKİNCİ GRUP SURİYE ASKERİNE EĞİTİM

Suriye ordusunun Türk kışlalarından yararlanarak icra ettiği eğitimler devam ediyor. İkinci grubun Türkiye’de eğitimi başlamak üzere. Eğitimler iyi gidiyor"

