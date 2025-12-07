Menü Kapat
Editor
Editor
 Nalan Güler Güven

Depremzede site sakinleri anlaşamayınca çözümleri 'devletimiz yapsın' oldu!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş Depremi'nde, Hatay'da yıkılan 5 blok ve 252 daireden oluşan Zirve Sitesi sakinleri aralarında anlaşamayınca evlerinin bulunduğu alana bir ev inşa edemediler. Yeniden aynı bölgede evlerine kavuşmak isteyen depremzede vatandaşlar, ‘Yaparsa devletimiz yapar' diyerek, siteden geriye kalan boş arazinin rezerv yapı alanına girmesini istiyorlar.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.12.2025
09:27
|
GÜNCELLEME:
07.12.2025
09:27

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 'da yüzlerce bina yıkılmıştı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sona ermesiyle birlikte kentin 15 ilçesinin yeniden ayağa kalkması için ihya, inşa ve imar çalışmaları başlamıştı. Vali Mustafa Masatlı'nın yoğun gayreti ve iş takibiyle Hatay'ın 15 ilçesinde TOKİ ve Emlak tarafından inşa edilen konutlar vatandaşlara teslim edilmeye devam ediyor.

Depremzede site sakinleri anlaşamayınca çözümleri 'devletimiz yapsın' oldu!

BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILAMADI

Yoğun yıkım yaşanan ilçe merkezlerinde de Rezerv Yapı Alanı ilan edilen bölgelerde de inşaat çalışmalarında sona gelen konutların teslimi devam ediyor. Antakya kent merkezi Ekinci Mahallesi'nde bulunan ve Hikmet Karaoğlan'ın site yöneticisi olduğu 5 blok 252 daireden oluşan Zirve Sitesi'nin bulunduğu 10 dönümlük arazide site sakinlerinin anlaşamaması sebebiyle bir çivi bile çakılmadı. ‘Yaparsa devletimiz yapar' diyen sitede sakinleri ve bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlar bölgenin rezerv yapı alanının içerisine alınmasını istiyorlar.

Depremzede site sakinleri anlaşamayınca çözümleri 'devletimiz yapsın' oldu!

"BİR AN ÖNCE REZERV ALAN OLSUN"

Site sakini Hikmet Karaoğlan, 10 dönümlük alanın rezerv alana alınmasını istediklerini belirterek "Ekinci Mahallesi'nde bulunan Zirve Sitesindeyiz. Zirve sitesi, 10 dönümlük bir arazide inşa edilmişti. Binalarımız 6 Şubat denemelerinde yıkıldı. Biz bu konular hakkında devletimizden defalarca destek istedik. Devletimizin bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz. Bu alanın bir an önce rezerv alanı olmasını istiyoruz. Bazı kişilerden söz aldık ve cevap bekliyoruz. Çevremizde bulunan diğer sitelerinde içine alacak şekilde rezerv alanı yapılmasını istiyoruz. Biz site sakinleri olarak yerinde dönüşüme gittik, çoğunluğu sağladık ama süreyi kaçırdık. Bundan dolayı başaramadık. Biz ve komşularımız bunlar hakkında imza verdik. Böyle 10 dönümlük arazinin hibe olmasını istemiyoruz. Mahallemizde ve eski komşularımızla birlikte oturup yaşamak istiyoruz. Burada 5 bloktan oluşan 252 daire vardı. Hepsi yıkıldı ve hale umutluyuz. Biz Sayın Bakanımızdan burasının rezerv alanı olmasını istiyoruz" dedi.

Depremzede site sakinleri anlaşamayınca çözümleri 'devletimiz yapsın' oldu!

"BİZ ANLAŞAMADIK DEVLETİMİZ YAPAR"

Bölgede yaklaşık 4 bin insanın yaşadığı sitelerin bulunduğu alanın rezerv alana girmesini istediklerini ifade eden Edip Mullakütükçü, "Zirve Sitesi'nin depremden öncesinde ve sonrasında da avukatıyım. Aynı zamanda bu kadar mağdur insanında avukatıyım. Depremden bu yana yaklaşık 3 yıllık bir süre geçti ama bu süre içerisinde site sakinleri bir türlü kalıcı çözüme kavuşamadık. Böyle güzel bir yerde komşularınla birlikte istemeleri nedeniyle rezerv alanının olmasından artık zaruret olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a güveniyoruz. Burada 5 bloktan oluşan yaklaşık bin kişi yaşıyordu ve diğer siteleri de sayarsak en az 2 bin kişinin yaşadığı alandan bahsediyoruz. Biliyorsunuz çok insan olunca temel birincil hedefimiz burada yerinde dönüşüm yapmaktı ama belli bir süre içinde insanları bir araya getirmek kolay değildi. Çünkü çoğu insanımız buralarda değil, dağınık durumda oldukları için onun handikaplarını yaşadık. İnsanların tam çoğunluğunu sağlayacakken ne yazık ki sürede doldu ve her şey durduğu yerde kalmış oldu. Biz bunun artık nihayete ermesini ve rezerv talebimizin gerçekleşmesini talep ediyoruz. Biz anlaşamadık, yapamadık. Bu konuda yaparsa devletimiz yapar ve sonsuz güvenimiz vardır" ifadelerini kullandı.

Depremzede site sakinleri anlaşamayınca çözümleri 'devletimiz yapsın' oldu!
