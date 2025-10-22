Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!

Antakya Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte bilinmeyen bir sebeple depremzede ailenin konteynerinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan konteyner kısa sürede küle döndü.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar söndürmeye çalıştı ama başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan yangında, anne ve 2 çocuk dumandan etkilenirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Geceyi gündüze çeviren alevler içinde kalan bir konteyner kullanılamaz hale gelirken diğer 2 konteyner kısmen yandı.

"BİR YERDEN BAĞIRMA SESLERİ GELDİ, DIŞARIYA ÇIKTIĞIMIZDA KONTEYNER ALEV ALMIŞTI"

Yangın anını anlatan Mehmet Berker, "Biz evde oturuyorduk. Bir yerden bağırma sesleri geldi. Dışarıya çıktığımızda konteyner alev almıştı. Hortumlarla söndürmeye çalıştık ama başaramayınca itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale ederek söndürdüler. Dumandan etkilenenler oldu, onlar da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Konteyner de kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.