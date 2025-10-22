Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!

Hatay'da depremzede ailenin yaşadığı konteyner ev alevlere teslim oldu. Anne ve 2 çocuğu dumandan etkilenerek hastane kaldırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.10.2025
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
22.10.2025
saat ikonu 09:15

Narlıca Mahallesi'nde bulunan bir konteyner kentte bilinmeyen bir sebeple ailenin konteynerinde çıktı. Alevlere teslim olan konteyner kısa sürede küle döndü.

Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!

VATANDAŞLAR SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar söndürmeye çalıştı ama başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Çıkan yangında, anne ve 2 çocuk dumandan etkilenirken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Geceyi gündüze çeviren alevler içinde kalan bir konteyner kullanılamaz hale gelirken diğer 2 konteyner kısmen yandı.

Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!

"BİR YERDEN BAĞIRMA SESLERİ GELDİ, DIŞARIYA ÇIKTIĞIMIZDA KONTEYNER ALEV ALMIŞTI"

Yangın anını anlatan Mehmet Berker, "Biz evde oturuyorduk. Bir yerden bağırma sesleri geldi. Dışarıya çıktığımızda konteyner alev almıştı. Hortumlarla söndürmeye çalıştık ama başaramayınca itfaiye ekiplerini aradık. İtfaiye ekipleri gelip müdahale ederek söndürdüler. Dumandan etkilenenler oldu, onlar da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Konteyner de kullanılamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

Geceyi gündüze çeviren yangın! Depremzede ailenin konteyner evi yangında kül oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Depremzedelere konteyner verilmedi iddiası! DMM'den açıklama geldi
Madde bağımlıları yer etti! Mahalleli boş konteyner kentten şikayetçi
ETİKETLER
#yangın
#gaziantep
#antakya
#depremzede
#konteyner kent
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.