Bu borçlarınız tamamen silinecek! İsa Karakaş, kulis bilgisi paylaştı

Vergi ve sosyal güvenlik düzenlemelerini içeren 36 maddelik “Torba Kanun” teklifi TBMM'ye taşındı. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yen
düzenlemeden kimlerin nasıl etkileneceği hakkında kritik bilgiler paylaştı.
Karakaş'ın Ankara'dan aldığı kulis bilgilerine göre genel sağlık sigortası borçlarıyla ilgili kısmi af yapılması için Torba Kanuna ilave bir madde yapılması bekleniyor.
Bazı vatandaşların yüklü miktarda birikmiş genel sağlık sigortası borcu bulunduğunu belirten Karakaş, "En son 2023 yılında genel sağlık sigortası borçlarının tüm faiz ve cezaları silinerek sadece anapara ödenmesi imkânı tanınmıştı. Hükûmetin şimdi de genel sağlık sigortasına ilişkin kısmi af yapması beklenmektedir" dedi.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da diğer herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini, ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirleyen işlemler gelir testi olarak ifade ediliyor. Karakaş, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek yapılacak gelir testi sonucunda gelirin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı asgari ücretin 1/3’ünün altında çıkması hâlinde tek kuruş GSS primi yatırmadan genel sağlık sigortasından faydalanmak mümkün olacaktır" dedi.
Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı brüt asgari ücretin %3’ü tutarında olduğunu ifade eden Karakaş, 2025 yılı için bu kapsamdaki kişilerin ödeyeceği prim tutarının aylık 780 TL olduğunu, gelir testi yaptırmayan bu kapsamdaki kişilerin gelirleri düşük ya da işsiz olsalar bile her ay 780 TL borç ve borca ait gecikme zammı cezası uygulandığı konusunda vatandaşı uyardı.
"Yeni yapılacak yasal düzenlemelerle birlikte 2015 yılı ve öncesine ait olup ödeme imkânı kalmayan ve zaman aşımına uğramış olan genel sağlık sigortası borçlarının anapara dâhil olmak üzere gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte silinmesine yönelik yasal düzenlemenin hazırlanarak TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor" diyen Karakaş, zaman aşımına uğramamış GSS primleri dâhil hiçbir SGK priminin anaparasının silinmesi söz konusu olmadığının altını çizdi.
Karakaş, "Bu kapsamdaki borçlar için önümüzdeki sene mart veya nisan aylarında kamu alacakları yapılandırması kapsamında yeni bir yasal düzenleme yapılarak peşin veya taksitli ödeme kolaylıkları sağlanabilir" diyerek borcu olan vatandaşları aydınlattı.