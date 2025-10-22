Galatasaray - Bodo/Glimt muhtemel 11'ler! Cimbom 3 puanın peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, ilk maçta Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 mağlup olmuş, ardından evinde Liverpool’u 1-0 yenmeyi başarmıştı. Norveç ekibi ise 3 eleme turunu geçerek katıldığı Devler Ligi’nde deplasmanda Slavia Prag ve sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Galatasaray ile Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacak. Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde daha önce Norveç takımlarından sadece Rosenborg ile karşılaşmış, 1998-99 sezonunda oynanan iki maçı da 3-0 kaybetmişti.

OKAN HOCA DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da, teknik direktör Okan Buruk’un son Başakşehir maçına göre kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreria, Lemina, Osimhen, Barış Alper, Sane

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh