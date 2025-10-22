Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverler için şaşırtan skorlar meydana geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun Belçika'da ağları sarstığı gecede, bir diğer İtalya ekibi Napoli deplasmanda 6 ve Leverkusen de kendi sahasında 7 gol yedi.
Union Saint-Gilloise 0-4 Inter
PSV Eindhoven 6-2 Napoli
Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
Arsenal 4-0 Atletico Madrid
Barcelona 6-1 Olympiakos
Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund
Newcastle United 3-0 Benfica
Villarreal 0-2 Manchester City
Kairat 0-0 Pafos