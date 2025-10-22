Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverler için şaşırtan skorlar meydana geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun Belçika'da ağları sarstığı gecede, bir diğer İtalya ekibi Napoli deplasmanda 6 ve Leverkusen de kendi sahasında 7 gol yedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Union Saint-Gilloise 0-4 Inter

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

Barcelona 6-1 Olympiakos

Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund

Newcastle United 3-0 Benfica

Villarreal 0-2 Manchester City

Kairat 0-0 Pafos