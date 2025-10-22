Menü Kapat
Spor
Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi'nde Belçika deplasmanına çıktı. Milli yıldızın gol attığı gecede Inter 4-0 kazanırken, Şampiyonlar Ligi'nde genel olarak dikkat çeken skorlar oluştu.

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!
'nde futbolseverler için şaşırtan skorlar meydana geldi. 'nun Belçika'da ağları sarstığı gecede, bir diğer İtalya ekibi deplasmanda 6 ve Leverkusen de kendi sahasında 7 gol yedi.

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI

Union Saint-Gilloise 0-4 Inter

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

PSV Eindhoven 6-2 Napoli

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Arsenal 4-0 Atletico Madrid

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Barcelona 6-1 Olympiakos

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Kopenhag 2-4 Borussia Dortmund

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Newcastle United 3-0 Benfica

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Villarreal 0-2 Manchester City

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

Kairat 0-0 Pafos

Hakan Çalhanoğlu sahne aldı: Şampiyonlar Ligi'nde farklı sonuçlar dikkat çekti!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KİMLE OYNAYACAK?
Temsilcimiz, bu akşam kendi sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak.
