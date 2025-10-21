Barcelona'dan Yunanistan devine yarım düzine gol!

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, Olympiakos'u 6-1 ile geçti. İspanyol devi bu sükseli zaferle birlikte, 6 puana ulaştı.

https://x.com/FCBarcelona/status/1980705145202573314

BARCELONA'DAN YUNANİSTAN EKİBİNE YARIM DÜZİNE GOL!

Barcelona'nın farklı galibiyetinde goller Fermin Lopez (7, 39, 76), Lamine Yamal (68-P) ve Marcus Rahsford (74, 79) ile gelirken; Olympiakos ise tek sayısını Ayoub El Kaabi'nin 53. dakikadaki penaltısından buldu. Bu sonuçla birlikte dev organizasyondaki 2. galibiyetini alan Barcelona, puanını 6'ya yükseltti. Henüz galibiyeti bulunmayan Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

BARCELONA'NIN TEK MAĞLUBİYETİ PSG'DEN

Şampiyonlar Ligi'ndeki Newcastle United ve Olympiakos maçlarını kazanan Barcelona, tek kaybını ise PSG karşısında yaşadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.