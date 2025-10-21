Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Arsene Wenger'in önerisi gündeme alındı: Ofsayt kuralında tarihi değişiklik!

Arsene Wenger'in ofsayt önerisi, Marca'nın haberine göre yeniden IFAB'ın gündemine geldi. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, an itibarıyla ofsayt kuralında tarihi bir değişiklik yapma kararı verdi.

Arsene Wenger'in önerisi gündeme alındı: Ofsayt kuralında tarihi değişiklik!
Burak Ayaydın
21.10.2025
21.10.2025
21.10.2025

Ofsayt tartışmaları futbol dünyasında her zaman için yoğun şekilde devam ederken, Arsene Wenger'den ise kritik bir öneri gelmişti. Deneyimli futbol insanı; 'bir oyuncu yalnızca vücudunun tamamı, savunma futbolcusunun önündeyse ofsayt sayılmalı' görüşünü belirtmişti.

Arsene Wenger'in önerisi gündeme alındı: Ofsayt kuralında tarihi değişiklik!

ULUSLARARASI FUTBOL BİRLİĞİ KURULU DEĞERLENDİRİYOR

Arsene Wenger'in ofsayt kuralını değiştirme önerisi, IFAB tarafından değerlendirilmeye başlandı. Esasen ise kurul, yeni uygulamayla birlikte tartışmaları azaltmayı ve gol sayısını artırmayı hedefliyor. Son olarak da eğer değişiklik kabul edilirse, yeni kural ilk etapta küçük turnuvalarda uygulanacak ve ciddi bir deneme döneminden geçecek.

Arsene Wenger'in önerisi gündeme alındı: Ofsayt kuralında tarihi değişiklik!

2026 DÜNYA KUPASI DA ETKİLENEBİLİR

IFAB'ın süreci hızlı ilerletmesi ve memnun kalması halinde, 2026 Dünya Kupası'nda da kritik bir değişim yaşanması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞU ANKİ OFSAYT KURALI NEDEN TARTIŞILIYOR?
Futbolcuların sadece omuzuyla bile kurala takılması, oyunun dengesi ve hücumcunun emeği anlamında sıkıntılı süreçlere sebep oluyordu.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
