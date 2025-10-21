Arsene Wenger'in önerisi gündeme alındı: Ofsayt kuralında tarihi değişiklik!

Ofsayt tartışmaları futbol dünyasında her zaman için yoğun şekilde devam ederken, Arsene Wenger'den ise kritik bir öneri gelmişti. Deneyimli futbol insanı; 'bir oyuncu yalnızca vücudunun tamamı, savunma futbolcusunun önündeyse ofsayt sayılmalı' görüşünü belirtmişti.

ULUSLARARASI FUTBOL BİRLİĞİ KURULU DEĞERLENDİRİYOR

Arsene Wenger'in ofsayt kuralını değiştirme önerisi, IFAB tarafından değerlendirilmeye başlandı. Esasen ise kurul, yeni uygulamayla birlikte tartışmaları azaltmayı ve gol sayısını artırmayı hedefliyor. Son olarak da eğer değişiklik kabul edilirse, yeni kural ilk etapta küçük turnuvalarda uygulanacak ve ciddi bir deneme döneminden geçecek.

2026 DÜNYA KUPASI DA ETKİLENEBİLİR

IFAB'ın süreci hızlı ilerletmesi ve memnun kalması halinde, 2026 Dünya Kupası'nda da kritik bir değişim yaşanması bekleniyor.