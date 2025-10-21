Bodo/Glimt'ten Galatasaray'a mesaj: "Liverpool'u yenmeniz bizi endişelendirmiyor"

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Bodo/Glimt'te, teknik direktör Kjetil Knutsen mesajlar verdi. Esasen ise deneyimli antrenör, ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
"Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oyuncuları ve antrenörleri çok iyi. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Galatasaray'ın Liverpool'u bu sahada mağlup etmesi bizi endişelendirmiyor. Bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Zor bir mücadele olacak. Elimizden geleni yapacağız. Diğer taraftaysa böyle bir ses seviyesi olan atmosfere hazırlanmak mümkün değil, bu kadar gürültülü stadyuma alışkın değiliz. Sabırsızlıkla bekliyoruz ve bize de tecrübe olacak. Galatasaray önde baskı yapan bir takım. Oyunun ritmini yakalamak önemli. İyi bir performans gösterip, iyi bir sonuç almak isteyeceğiz. Galatasaray'ın bireysel olarak çok yetenekli oyuncuları var."